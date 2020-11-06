В Одессе планируют превратить здание морского вокзала Одессы и санаторий имени Чкалова на мобильные госпитали для людей, у которых обнаружили коронавирус и требующих госпитализации. Это произойдет в случае переполнения больниц третьей волны.

Так, спорткомплекс "Олимпиец" больше не рассматривают в качестве резервной базы для размещения инфицированных. Об этом заявил заместитель председателя ОГА Вячеслав Овечкин, пишет "Думская".

Читайте также В США зафиксировали более 120 000 случаев заражения COVID-19 за сутки

Мы определили как объекты для развертывания госпиталей здание морского вокзала и санаторий имени Чкалова, – заявил Овечкин.

В то же время на спорткомплексе "Олимпиец" продолжается спортивный процесс, а не развертывание мобильного госпиталя.

Как заявила директор департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, на сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусом контролируемая, свободный коечный фонд есть. Кроме того, в городе разворачиваются новые места для больных.

По состоянию на 6 ноября в Одессе заявили о 27 392 случаях заражения коронавирусом. Всего в Украине заболело 440 188 человек.