В одном из ресторанов Одессы отравились шестеро посетителей. Пятерых взрослых и одного ребенка госпитализировали в инфекционную больницу после банкета в заведении.

Врачи обнаружили у пострадавших сальмонеллез. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на комментарий заместителя главного санитарного врача Одесской области Сергея Дементьева.

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В областном управлении Госпродпотребслужбы сообщили, что 29 июля люди были на банкете в одном из ресторанов Одессы. На следующий день у них повысилась температура, возникли боли в животе, рвота и диарея.

По результатам проверки заведения, выявлено много нарушений. В частности, работники хранили мясо, морепродукты и яйца без надлежащей маркировки и продукты лежали на складе без соблюдения температурного режима.

"Кроме этого, грязное оборудование и инвентарь ресторана были в загроможденных помещениях, а посуда находилась на стеллажах, изготовленных из древесины, которая непригодна для мытья", – отметили в Держпродспоживслужбе.

Пока чиновники не называют название ресторана, поскольку идет эпидемиологическое расследование. Впрочем известно, что заведение временно не работает, а все продукты изъяли для проверки.

Ресторан, в котором отравились люди, закрыли для проверки / фото Госпродпотребслужбы в Одесской области

Что такое сальмонеллез

Это инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Сальмонелла. Сальмонеллез относится к острым кишечным инфекциям и может вызвать серьезные осложнения, особенно у детей.

Чаще всего человек подхватывает сальмонеллу от животных, вследствие потребления зараженных продуктов или плохой гигиены рук. Чаще всего есть в мясе, яйцах, рыбе, но вполне может быть и в воде. Сальмонеллу нельзя почувствовать на вкус или запах.