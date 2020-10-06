Одесса уже месяц является лидером по количеству больных COVID-19. Больницы там переполнены пациентами, из-за нехватки мест в стационаре некоторые госпитали просто перестали принимать больных. Люди с подозрением на недуг вынуждены обращаться к волонтерам, чтобы те помогли с госпитализацией.

По словам одесситов, кареты скорой помощи приезжают на вызов, а затем отказываются везти людей в больницы, сообщает 24 канал.

Обратите внимание В ВОЗ заявили, что каждый десятый житель планеты может быть инфицирован коронавирусом

Одесситка Елена Маевская рассказала, что ее родственник в группе риска, ведь у него диабет 2 типа. "Заболел, была высокая температура неделю. Когда сделали компьютерную томографию и оказалось, что у него воспаление легких уже", – сказала Маевская.

Женщина вызвала скорую, чтобы родственника госпитализировали, однако медики отказались. Сказали, что мест нет, развернулись и уехали,

– заверила Маевская.

Что говорят в больнице

Заместитель директора больницы №5 в Одессе Людмила Бирюкова рассказала, что за последние несколько недель количество госпитализированных значительно увеличилось.

Людмила Бирюкова, заместитель директора больницы №5 "Из-за того, что не всегда ПЦР-диагностика является своевременной, мы не можем перевести пациентов в другие терапевтические стационары города для того, чтобы принимать новых пациентов".

Справка. Более 230 тысяч украинцев инфицировались COVID-19. В Одесской области – 14 729 человек. От осложнений, вызванных недугом, умерли 218 одесситов. Подробнее о ситуации в Украине – читайте здесь.