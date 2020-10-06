В Одессе отказываются принимать больных COVID-19: причина
Одесса уже месяц является лидером по количеству больных COVID-19. Больницы там переполнены пациентами, из-за нехватки мест в стационаре некоторые госпитали просто перестали принимать больных. Люди с подозрением на недуг вынуждены обращаться к волонтерам, чтобы те помогли с госпитализацией.
По словам одесситов, кареты скорой помощи приезжают на вызов, а затем отказываются везти людей в больницы, сообщает 24 канал.
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Одесситка Елена Маевская рассказала, что ее родственник в группе риска, ведь у него диабет 2 типа. "Заболел, была высокая температура неделю. Когда сделали компьютерную томографию и оказалось, что у него воспаление легких уже", – сказала Маевская.
Женщина вызвала скорую, чтобы родственника госпитализировали, однако медики отказались. Сказали, что мест нет, развернулись и уехали,
– заверила Маевская.
Что говорят в больнице
Заместитель директора больницы №5 в Одессе Людмила Бирюкова рассказала, что за последние несколько недель количество госпитализированных значительно увеличилось.