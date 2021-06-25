В Одессе моряк заболел малярией: сперва подозревали COVID-19

Из частной клиники в Одесскую инфекционную больницу поступил пациент с малярией. Сначала врачи считали, что у него коронавирус.

Эту инфекцию обнаружили у мужчины 25 июня. Об этом журналистам рассказали анонимные источники в инфекционной больнице.

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Что известно об этом случае

Заболел этой болезнью 42-летний мужчина.

Заболевший – моряк, который ходил в рейс.

Когда провели анализ крови, оказалось, что коронавируса у него нет.

Однако медики заметили возбудители малярии.

Вероятно, это из-за того, что мужчина не принимал противомалярийные препараты.

Пока неизвестно, где именно он заразился этой болезнью.

Было ли такое раньше

Издание "Трасса 95" 17 мая сообщил, что в Одесской области 2 моряков заболели малярией. Они оба заходили в порты стран Африки.

Сначала мужчин госпитализировали. Впоследствии стало известно, что состояние одного из них был слишком критическим и 31-летний моряк умер.