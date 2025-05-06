Установление инвалидности за рубежом: как и где можно пройти оценивание

С 1 января 2025 года в Украине стартовала новая система оценки повседневного функционирования человека, которая пришла на смену медико-социальным экспертным комиссиям (МСЭК). Эта процедура распространяется и на граждан, которые сейчас живут за пределами страны.

Оценивание могут пройти украинцы, которые временно или постоянно находятся за рубежом и имеют диагностированные стойкие или необратимые нарушения здоровья, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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Эта процедура предусмотрена для случаев:

наличия длительных (не менее года) или значительных нарушений функционирования организма, которые могут привести к сокращению продолжительности жизни;

приближения срока повторного осмотра, ранее назначенного МСЭК или новой экспертной командой;

необходимости установить или изменить статус инвалидности.

Оценивание в странах с межгосударственными соглашениями

Украина имеет действующие договоренности в сфере социальной защиты с такими государствами: Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словакия, Чехия.

Украинцы, которые проживают в указанных странах и планируют получать социальные выплаты, могут проходить оценивание дистанционно.

Этапы прохождения оценки функционирования за рубежом:

Соответствующий орган страны пребывания передает заполненные медицинские формуляры и другие документы в Пенсионный фонд Украины. Центр оценки функционального состояния обеспечивает перевод медицинских материалов на украинский (при необходимости). Экспертная комиссия рассматривает представленные документы. Принятое решение передают в Пенсионный фонд Украины.

Нужно учитывать, что международные договоры не определяют процедуру рассмотрения документов в нашей стране – эти вопросы регулируются украинским законодательством.

Как происходит оценивание в странах, где нет соглашений с Украиной

Для граждан, проживающих в государствах без соответствующих договоров с Украиной, действует общая процедура согласно украинскому законодательству.

Для этого необходимо:

собрать медицинскую документацию (установленный диагноз согласно МКБ-10, характеристика функциональных нарушений, результаты диагностики и лабораторных анализов, выписки, консультации врачей и т.д.); перевести все документы на украинский язык; отправить документацию по почте в Украину или передать личному врачу (можно воспользоваться электронными каналами связи).

После получения документов врач создает направление на оценку. Далее специализированная комиссия в Украине анализирует дело и выбирает форму оценки – дистанционную или телемедицинскую, в зависимости от полноты предоставленных данных.

Медицинские документы, выданные на территории России или Беларуси, к рассмотрению не принимаются – это правило действует для всех случаев, без исключений.

В случае возникновения трудностей рекомендуется обратиться в консульское учреждение или посольство Украины в стране пребывания.

Документы, выданные МСЭК до внедрения новой системы, продолжают действовать до окончания срока их действия. Обновлять оценку без законных или медицинских оснований не нужно.