Установление инвалидности за рубежом: как и где можно пройти оценивание
- С 2025 года в Украине введена новая система оценки функционирования для установления инвалидности, которая охватывает и украинцев за рубежом.
- Процедура доступна для украинцев в странах с межгосударственными соглашениями, таких как Болгария, Эстония, Польша, где возможна дистанционная оценка, а также в других странах согласно украинскому законодательству.
- Для оценки за рубежом нужны медицинские документы, которые не могут быть выданы в России или Беларуси, а в случае трудностей можно обращаться в консульства.
- Документы, выданные МСЭК до новой системы, остаются действительными до окончания их срока.
С 1 января 2025 года в Украине стартовала новая система оценки повседневного функционирования человека, которая пришла на смену медико-социальным экспертным комиссиям (МСЭК). Эта процедура распространяется и на граждан, которые сейчас живут за пределами страны.
Оценивание могут пройти украинцы, которые временно или постоянно находятся за рубежом и имеют диагностированные стойкие или необратимые нарушения здоровья, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.
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Эта процедура предусмотрена для случаев:
- наличия длительных (не менее года) или значительных нарушений функционирования организма, которые могут привести к сокращению продолжительности жизни;
- приближения срока повторного осмотра, ранее назначенного МСЭК или новой экспертной командой;
- необходимости установить или изменить статус инвалидности.
Оценивание в странах с межгосударственными соглашениями
Украина имеет действующие договоренности в сфере социальной защиты с такими государствами: Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словакия, Чехия.
Украинцы, которые проживают в указанных странах и планируют получать социальные выплаты, могут проходить оценивание дистанционно.
Этапы прохождения оценки функционирования за рубежом:
- Соответствующий орган страны пребывания передает заполненные медицинские формуляры и другие документы в Пенсионный фонд Украины.
- Центр оценки функционального состояния обеспечивает перевод медицинских материалов на украинский (при необходимости).
- Экспертная комиссия рассматривает представленные документы.
- Принятое решение передают в Пенсионный фонд Украины.
Нужно учитывать, что международные договоры не определяют процедуру рассмотрения документов в нашей стране – эти вопросы регулируются украинским законодательством.
Как происходит оценивание в странах, где нет соглашений с Украиной
Для граждан, проживающих в государствах без соответствующих договоров с Украиной, действует общая процедура согласно украинскому законодательству.
Для этого необходимо:
- собрать медицинскую документацию (установленный диагноз согласно МКБ-10, характеристика функциональных нарушений, результаты диагностики и лабораторных анализов, выписки, консультации врачей и т.д.);
- перевести все документы на украинский язык;
- отправить документацию по почте в Украину или передать личному врачу (можно воспользоваться электронными каналами связи).
После получения документов врач создает направление на оценку. Далее специализированная комиссия в Украине анализирует дело и выбирает форму оценки – дистанционную или телемедицинскую, в зависимости от полноты предоставленных данных.
Медицинские документы, выданные на территории России или Беларуси, к рассмотрению не принимаются – это правило действует для всех случаев, без исключений.
В случае возникновения трудностей рекомендуется обратиться в консульское учреждение или посольство Украины в стране пребывания.
Документы, выданные МСЭК до внедрения новой системы, продолжают действовать до окончания срока их действия. Обновлять оценку без законных или медицинских оснований не нужно.
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