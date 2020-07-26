В НТУУ "КПИ" массовая вспышка COVID-19. Коронавирус диагностировали у 52 жителей одного из общежитий учреждения.

Первые 4 случая инфицирования коронавирусом обнаружили с 22 по 24 июля, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на исполнителя обязанностей директора "Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины" Сергея Чумака.

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Эпидемиологи определили 61 курсанта, которые контактировали с больными. Протестировав их методом ПЦР на наличие заболевания, оказалось, что 48 из них заражены COVID-19.

Чумак рассказал, что всего в общежитии проживает 152 курсанта. Поскольку у 52 из них выявили заболевание, то количество инфицированных составляет треть жителей общежития.

В общежитии принимаются соответствующие меры по дезинфекции. Все остальные контактные лица под медицинским наблюдением. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции больных,

– рассказал Сергей Чумак.

Отметим, что по состоянию на 26 июля в Киеве зарегистрировали 7 620 больных коронавирусом. Увы, 129 из них умерли, но 1 748 пациентам удалось выздороветь. С начала пандемии больше всего инфицированных обнаружили в Дарницком районе – 1 253.