В одном из общежитий Киевского национального университета технологий и дизайна вспышка коронавируса. Наличие COVID-19 обнаружили у 5 студентов.

Общежитие, в котором произошла вспышка коронавируса, расположено на улице Михаила Бойчука, сообщает 24 канал.

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COVID-19 обнаружили у пяти иностранных студентов, обучающихся в КНУТД и проживающих в университетском общежитии.

Двое инфицированных студентов находятся в больнице. Впрочем, местонахождение еще троих остается неизвестным. Кроме того, неизвестно местонахождение и части контактных лиц больных.

В целом, эпидемиологи определили 13 человек, которые контактировали с больными. Но под контролем только 7 из них. Где находятся еще 6 контактных лиц – неизвестно.

Для решения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции,

– говорится в сообщении.

Сейчас эпидемиологи-эксперты проводят все необходимые противоэпидемические меры. Общежитие закрыли на карантин, а в помещении провели дезинфекцию. В здание запрещено заходить посторонним людям.