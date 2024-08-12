В Украине изменили план вакцинации против коронавируса: когда и кому нужно делать прививки

Министерство здравоохранения изменило рекомендации по вакцинации против коронавируса. Теперь люди из групп риска должны проводить ежегодную ревакцинацию одной дозой.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает 24 канал.

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Игорь Кузин "Основная логика изменений заключается в значительном упрощении вакцинации. Здоровый человек без сопутствующих заболеваний может получить только одну вакцинацию, ревакцинацию не нужно будет проводить".

Кому нужна ревакцинация

Ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев не всем, а людям из групп риска:

беременным;

людям, старше 60 лет;

взрослым и детям, которые имеют ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;

взрослым и детям, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной инфекции;

представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и т.д.).

"Потребность в ревакцинации определяет врач, учитывая утвержденные Минздравом рекомендации", – сказал Кузин.