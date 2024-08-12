В Украине изменили план вакцинации против коронавируса: когда и кому нужно делать прививки
12 августа 2024, 17:38Читати новину українською
Министерство здравоохранения изменило рекомендации по вакцинации против коронавируса. Теперь люди из групп риска должны проводить ежегодную ревакцинацию одной дозой.
Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает 24 канал.
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Игорь Кузин
"Основная логика изменений заключается в значительном упрощении вакцинации. Здоровый человек без сопутствующих заболеваний может получить только одну вакцинацию, ревакцинацию не нужно будет проводить".
Кому нужна ревакцинация
Ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев не всем, а людям из групп риска:
- беременным;
- людям, старше 60 лет;
- взрослым и детям, которые имеют ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;
- взрослым и детям, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной инфекции;
- представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и т.д.).
"Потребность в ревакцинации определяет врач, учитывая утвержденные Минздравом рекомендации", – сказал Кузин.