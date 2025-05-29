Размер талии влияет на риск возникновения псориаза

Новые исследования показывают: жир, накопленный в брюшной полости, не только повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, но и может способствовать развитию псориаза, независимо от генетической предрасположенности. Ученые предлагают новый подход к лечению этого хронического дерматологического заболевания.

Псориаз – это хроническое воспалительное заболевание кожи, что существенно ухудшает качество жизни пациентов. У многих людей с псориазом наблюдается повышенный уровень жировых отложений в организме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eureka Alert.

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Новое исследование псориаза

Ранее специалисты уже отмечали, что избыток жира увеличивает вероятность развития псориаза, но роль конкретного распределения жира и генетических факторов оставалась малоизученной.

Группа ученых из Института дерматологии Святого Иоанна провела исследование, проанализировав медицинские данные более 330 тысяч британцев. Исследователи рассмотрели связь между 25 различными параметрами жировых отложений и риском возникновения псориаза.

Размер талии связан с псориазом и новые методы лечения

Результаты показали, что жир, сконцентрированный в области талии и живота, сам по себе, независимо от наследственной предрасположенности, является значимым фактором риска развития псориаза. Особенно выраженная связь выявлена среди женщин с абдоминальным ожирением.

Авторы работы отмечают перспективность использования инкретиновой терапии, в частности препаратов-агонистов ГПП-1. Инкретины – это гормоны, вырабатываемые в кишечнике, главным образом глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) и глюкозозависимый инсулинотропный пептид (ГИП), которые регулируют уровень сахара, процессы пищеварения и аппетит. Эти препараты уже утверждены для лечения сахарного диабета, ожирения и ассоциированного с ним обструктивного апноэ сна.

Учитывая новые данные, инкретиновая терапия, которую используют для коррекции массы тела и лечения диабета, может стать новым подходом и к лечению псориаза. По мнению специалистов, традиционный подход к лечению этого дерматологического заболевания, сосредотачивался только на устранении кожных и суставных проявлений, требует пересмотра с учетом современных знаний.