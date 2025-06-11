Прорыв в психиатрии: 8 самых распространенных психических расстройств имеют общую первопричину

Новая научная публикация описала важное открытие: восемь психических расстройств имеют общую генетическую основу. Это объясняет, почему такие состояния часто существуют вместе и нередко встречаются в пределах одной семьи.

Американские ученые выяснили, что некоторые генетические вариации, связанные с аутизмом, СДВГ, шизофренией, биполярным и большим депрессивным расстройством, синдромом Туретта, обсессивно-компульсивным расстройством и анорексией, пересекаются между собой. Эти варианты продолжают влиять на развитие мозга на разных этапах его формирования, пишет 24 Канал со ссылкой на Cell.

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Белки, которые синтезируются этими генами, активно взаимодействуют между собой. Изменения в их структуре могут вызвать каскадные эффекты, охватывающие большие участки мозга,

– рассказал Хеджунг Вон, генетик из Университета Северной Каролины.

Общие гены для психических нарушений

Именно такие "общие" гены могут объяснять частое сочетание нескольких расстройств: около 70% людей с аутизмом или СДВГ имеют также другие психиатрические диагнозы.

Еще в 2019 году международная команда ученых определила 109 генов, которые в определенных комбинациях связаны с этими восемью расстройствами. Сейчас же исследователи проанализировали почти 18 тысяч генетических вариантов, как общих, так и характерных только для отдельных состояний, используя нейронные предшественники человека. Благодаря этому были найдены 683 варианта, регулирующих активность генов в развивающемся мозге,.

Такие гены называют плейотропными они могут влиять сразу на несколько признаков или заболеваний.

Это можно сравнить с механизмом, который не ограничивается одной функцией, а влияет на различные процессы – например, повышает риск сразу нескольких болезней. Ученым удалось узнать, почему такие варианты настолько универсальны:

они действуют в разных типах клеток мозга;

взаимодействуют с большим количеством белков;

контролируют ключевые процессы, необходимые для развития мозга на разных этапах.

Именно поэтому один и тот же генетический вариант может быть связан с целым спектром психических расстройств, влияя на многие важные механизмы в мозге.

"Плейотропия долгое время считалась препятствием для точной классификации психических заболеваний. Однако понимание ее генетических причин открывает путь к созданию комплексных методов терапии, которые могут влиять на общие гены и помогать при нескольких расстройствах одновременно", – подчеркнул Вон.

Учитывая, что по данным ВОЗ, примерно каждый восьмой человек в мире сталкивается с психическими заболеваниями, разработки, основанные на этих открытиях, могут существенно улучшить качество жизни миллионов людей.