Нашли новые неожиданные ранние признаки смертельного заболевания

Медикам бывает трудно распознать рассеянный склероз, поскольку его разнообразные симптомы легко принять за другие заболевания. Новое исследование показало, что ранним признаком этой аутоиммунной патологии могут быть некоторые психические состояния.

При рассеянном склерозе иммунная система организма атакует миелиновую оболочку, защищающую нейроны. Это нарушает связь с мозгом и со временем приводит к слабости, онемению, потере зрения, ограничению подвижности, а в результате – к параличу.

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По оценкам ВОЗ, в мире примерно 2,8 миллиона человек страдают этим хроническим заболеванием нервной системы, что приводит к инвалидности. Рассеянный склероз очень важно диагностировать на ранних стадиях, чтобы поскорее приступить к лечению и тем самым замедлить прогрессирование болезни.

Новое исследование рассеянного склероза

Долгое время считалось, что ее клинические проявления начинаются только с первым эпизодом демиелинизации, например при возникновении проблем со зрением. Однако неврологи из Университета Британской Колумбии (Канада) поняли, что этому предшествует целый период, когда болезнь сказывается косвенными путями, а не классическими симптомами.

Совместно с коллегами из еще нескольких канадских вузов исследователи проанализировали медицинские карты 6863 пациентов с рассеянным склерозом из своего региона. Ученые обращали внимание на распространенность психических состояний и нарушений, включая депрессию, тревогу, биполярное расстройство и шизофрению, в течение пяти лет до появления у пациентов классических признанных медициной признаков рассеянного склероза. Затем эти сведения сопоставили с данными контрольной группы, в которую вошли 31 865 пациентов без аутоиммунной патологии.

Ранние симптомы рассеянного склероза

Выяснилось, что у больных рассеянным склерозом проблемы с психикой встречались почти вдвое чаще (28%), чем в общей популяции (14,9%). Также больший процент людей из первой группы обращался за медицинской помощью по поводу психических симптомов. Сюда вошли посещения терапевтов и психиатров, случаи назначения лекарства и госпитализации.

Разрыв у пациентов с рассеянным склерозом увеличивался с каждым годом с пяти лет, предшествовавших клиническим проявлениям болезни. Пика психические симптомы достигли последние 12 месяцев перед началом рассеянного склероза.

Открытия ученых важны, учитывая, что возможности лечения рассеянного склероза, особенно на ранних стадиях, в последние годы заметно улучшились.