Свекла – это теперь не просто модный пищевой тренд, но и научно подтвержденный способ позаботиться о здоровье сердца, утверждают британские ученые.

Исследование специалистов из Университета Эксетера показало: регулярное употребление концентрированного сока свеклы меняет состав полезных бактерий в ротовой полости и способствует снижению артериального давления у пожилых людей, пишет 24 Канал со ссылкой на Free Radical Biology and Medicine.

Также на тему Секрет в чашке: какой способ заваривания кофе поможет похудеть

В эксперименте участвовали добровольцы двух возрастных групп – младше 30 лет и старше 60 лет. В течение двух недель все они ополаскивали ротовую полость свекольным соком.

Как свекла защищает сердце и сосуды

Анализ микробиома (совокупности всех микроорганизмов) поразил исследователей: у пожилых участников уменьшилось количество бактерий рода Prevotella, способных вызывать воспаление, и возросла доля Neisseria – микроорганизмов, считающихся полезными для сосудов. Для анализа микробиома использовались генетические методы.

Ученые объясняют: некоторые бактерии во рту могут превращать пищевые нитраты в оксид азота. Это соединение в чрезмерных дозах токсично, но в малых количествах помогает расширять сосуды и поддерживает здоровое кровообращение.

С возрастом естественная выработка оксида азота уменьшается, и восстановить его уровень можно за счет нитратов, содержащихся, например, в свекле. У младших участников подобных изменений артериального давления не наблюдалось

Если вы не любите свеклу – не отчаивайтесь: шпинат, сельдерей и капуста тоже содержат много нитратов и могут быть так же полезными.

Поэтому, возможно, обычный стакан свекольного сока – это не только заряд энергии, но и способ поддержать здоровье сердца, позаботившись о собственном микробиоме.