Влияет на мужское здоровье: нашли еще одно негативное влияние распространенного вируса

Недавно проведенное исследование в Аргентине выявило, что у мужчин определенные типы папилломавируса человека (ВПЧ) с высоким онкогенным потенциалом могут негативно влиять на репродуктивные функции.

Ранее уже существовали предположения о том, что ВПЧ – самая распространенная инфекция, которая передается половым путем, может влиять на фертильность. В основном внимание уделялось влиянию вируса на женскую фертильность, но теперь ученые обратили внимание и на возможную связь между ВПЧ и мужским бесплодием.

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Из более чем 200 известных генотипов ВПЧ некоторые классифицируются как низкого, а другие – как высокого канцерогенного риска. Последние известны как причина рака шейки матки, а также связаны с раком других органов, включая вульву, влагалище, ротовую полость и горло, половой член и анус.

Новое исследование ВПЧ

В статье аргентинские исследователи представили данные, свидетельствующие о том, что высокоонкогенные штаммы ВПЧ могут подавлять иммунную систему в мужской репродуктивной системе. Это, свою очередь, может снижать естественную способность организма бороться с вирусом, которая есть у большинства здоровых людей с нормальным иммунитетом.

В рамках исследования влияния ВПЧ на мужскую репродуктивную систему проанализировали образцы семенной жидкости 205 мужчин в возрасте от 34 до 36 лет, которые обратились в урологическую клинику в Аргентине с 2018 по 2021 год для оценки фертильности или из-за проблем с мочевыводящими путями. Ни один из участников не был вакцинирован против ВПЧ. Для определения наличия ВПЧ и других половых инфекций использовался метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Исследование показало, что у 19% участников (39 человек) обнаружили ВПЧ. Среди них у 20 мужчин были обнаружены высокорисковые типы вируса, у семи – низкорисковые, а у 12 – тип ВПЧ не был определен из-за низкой вирусной нагрузки.

ВПЧ ухудшает мужское здоровье

При изучении образцов спермы с использованием стандартных методов ВОЗ не было выявлено значительных различий между мужчинами с различными типами ВПЧ и группой с отрицательным результатом на вирус. Однако более детальный анализ выявил, что у мужчин с высокорисковыми типами ВПЧ наблюдалось снижение уровня лейкоцитов и провоспалительных цитокинов (IL-6 и IL-1β), что указывало на ослабленную иммунный ответ в урогенитальном тракте.

Также были замечены признаки повышенного окислительного стресса, в частности увеличение количества мертвых сперматозоидов по сравнению с мужчинами без ВПЧ или с низкорисковыми типами вируса.

Исследователи пришли к выводу, что фертильность мужчин с высокорисковыми типами ВПЧ может быть нарушена. В будущих исследованиях нужно выяснить, как опасные типы ВПЧ влияют на ДНК сперматозоидов и как это может повлиять на здоровье потомства.