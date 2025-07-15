Назвали три распространенных фактора, которые в четыре раза повышает риск смерти

Свежие научные данные указывают на неожиданно высокий риск преждевременной смерти среди людей, которые занимаются сексом реже одного раза в месяц и, одновременно, страдают от избыточного веса и признаков депрессии.

Исследования показывают: интимная жизнь играет важную роль не только для душевного спокойствия, но и для поддержания физического здоровья, пишет 24 Канал со ссылкой на Journal of Affective Disorders.

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Почему люди меньше занимаются сексом?

Однако, несмотря на признанную пользу сексуальной активности, последние годы во многих развитых странах наблюдается ее устойчивое снижение. Так, согласно недавнему опросу, в США более трети взрослых с постоянным партнером (36,4%) отмечают, что вступали в интимные отношения менее 12 раз в год.

Особенно часто с проблемами в интимной сфере сталкиваются люди с избыточным весом. По информации исследования 2018 года, существенное снижение сексуального интереса фиксировали 33% женщин и 25% мужчин, которые готовятся к операциям по поводу ожирения.

Причины здесь разнообразны: от гормональных сбоев и хронических заболеваний до неудовлетворенности внешним видом, тревожности и побочных эффектов медикаментов.

Как происходило исследование?

В попытке разобраться, как эти три фактора – малое количество половых актов, лишний вес и депрессивные симптомы – влияют на продолжительность жизни, китайские ученые провели первое столь масштабное исследование. В его основе – данные Национальной программы обследования здоровья и питания США (NHANES), собранные с 2005 по 2016 годы.

В анализ попало почти пять тысяч человек в возрасте от 20 до 59 лет (47% из них – женщины), у которых за последний год было менее 12 половых контактов. Все участники имели постоянных партнеров и прошли опрос на наличие депрессивных симптомов.

Кроме этого, исследователи тщательно оценили распределение жира по телу с помощью так называемого ABSI – индекса формы тела, позволяющего определить уровень самого опасного висцерального (абдоминального) жира. За пятнадцать лет наблюдения умерли 215 человек из исследуемой группы – это около 4% выборки.

Какие факторы повышают риск смерти?

Результаты оказались тревожными:

Если показатель ABSI превышал 0,082 (при норме 0,08 для мужчин и 0,075 – 0,08 для женщин), риск смерти от всех причин за 15 лет возрастал на 87%.

Аналогичный прирост риска (86%) фиксировался у людей с выраженными проявлениями депрессии.

А вот у тех, кто сочетал оба фактора – лишний вес и депрессию – вероятность преждевременной смерти была уже почти в четыре раза выше (рост на 293%) по сравнению с теми, у кого не наблюдалось ни одного из этих признаков.

По мнению авторов, между редкой сексуальной активностью, депрессией и избыточным весом существует тесная взаимосвязь, которая образует своеобразный "замкнутый круг": тревога и неудовлетворенность собой снижают интерес к интимной жизни, что усиливает депрессию, а та, в свою очередь, провоцирует дополнительные сложности – от набора веса до ухудшения общего качества жизни.

Несмотря на некоторые ограничения – например, из расчета исключались те, кто не имеет постоянных партнеров, – исследование дает врачам ценный инструмент ранней оценки рисков. Ведь выявить эти три фактора – снижена сексуальная активность, лишний вес и депрессивные признаки – часто возможно уже на первом приеме.