Женщин-медиков и фармацевток обязали стать на воинский учет

В Украине исключили норму, по которой женщины-медики или фармацевты, которые не получали военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные.

Это следует из постановления Кабмина от 16 мая №563. Женщины-медики теперь не могут трудоустроиться как невоеннообязанные.

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Ранее женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получали военно-учетный документ), могли трудоустраиваться как невоеннообязанные.

Отныне женщины, которые имеют соответствующее образование и хотят устроиться на работу, сначала должны прийти в ТЦК для постановки на воинский учет.

. Кроме того, руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций должны сообщать ТЦК о сотрудницах, которые получили соответствующее образование, но не состоят на воинском учете.

Нетрудоустроенные женщины должны прийти самостоятельно в соответствующий районный (городской) ТЦК и СП с целью взятия их на воинский учет военнообязанных.

Женщины, которые имеют специальность и / или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, кроме тех, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию на общих основаниях.