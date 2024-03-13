Работники каких направлений будут регулярно проходить психиатрический осмотр: приказ Минздрава

В Украине определили перечень категорий людей, которые для выполнения отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы) будут проходить обязательный периодический психиатрический осмотр.

До сих пор некоторые категории должны были проходить его ежегодно, что затрудняло выполнение профессиональных обязанностей и вызывало нарушение производственного процесса, особенно во время войны.

Смотрите также Мобилизация в Украине: болезни нервной системы, с которыми не берут в армию

В новом приказе Минздрав пересмотрел требования и определило дифференцированный подход относительно сроков прохождения периодического психиатрического осмотра лиц. Он зависит от вида деятельности работника.

Какие сроки в зависимости от вида профессии

Теперь психиатрические осмотры могут быть предварительными, периодическими и внеочередными, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ.

, Один раз в год отныне осмотры обязательными будут – для работников предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли, которые имеют контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения и реализации, а также для работников фармацевтических предприятий, аптечных учреждений, в том числе лиц, которые по своим служебным обязанностям получат (или имеют) доступ непосредственно к наркотическим средствам xml-ph-0008@deepl.

Раз в два года – для работников, занятых на предприятиях атомной энергетики и атомной промышленности, а также для членов экипажей морских судов и судов внутреннего плавания.

Раз в три года – для работников, которые для выполнения своих профессиональных задач и обязанностей или деятельности должны иметь разрешение на право приобретения, хранения, ношения, перевозки и использования оружия, в частности охотничьего, газового и травматического, специальных средств индивидуальной защиты и активной обороны, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов.

Раз в пять лет – для медицинских работников учреждений здравоохранения, а также для работников учебных заведений, водителей транспортных средств, выполняющих работы по перевозке пассажиров и грузов.

Предварительный психиатрический осмотр, или внеочередной

Согласно приказу, предварительный психиатрический осмотр будут проходить лица перед избранием на должность или принятием его на работу или службу или перед началом выполнения отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы) с особыми требованиями к состоянию психического здоровья.

"В случае возникновения психического расстройства в промежуток времени между осмотрами проводится внеочередной психиатрический осмотр", – говорится в приказе Минздрава.

его осуществляют по требованию работодателя или предприятия, учреждения или организации, что уполномочило, наняло или назначило лицо на выполнение им отдельных видов деятельности. Но обязательно с согласия самого лица.

Также согласно изменениям, предусмотренными приказом, справка о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ, действительна один год с даты проведения осмотра.