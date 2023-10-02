Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии

2 октября отмечается Международный день медика. В этот день определились с лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии.

Итак, 2 октября Нобелевский комитет определился с лауреатами премии по физиологии и медицине. Ими стали ученая из Венгрии Каталин Карико и Дрю Вайсман, ученый из США.

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Что позволило им стать лауреатами

Известно, что лауреатами Нобелевской премии они стали благодаря открытию модификации нуклеотидных основ. Это позволило сделать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.



Известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине / Нобелевский комитет

Сотрудничество Каталин Карико с Дрю Вайсманом поспособствовало созданию вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer против коронавируса. Своей работой они смогли внести революционный вклад в обеспечение использования мРНК как для вакцин, так и для иммунотерапии.

Каталин Карико – венгерский биохимик. Она работала над иммунотерапией рака, когда услышала об этой идее. Вместе с Дрю Вайсманом, иммунологом из университета Бостона, им удалось сделать то, что не удавалось другим.

Они заменили некоторые нуклеотиды в цепочке на те, которых не было в организме. Таким образом, цепочки мРНК с синтетическими нуклеотидами смогли обмануть иммунную систему, а не включили сигнал "Внимание, незнакомец!"

"Обычно мРНК является достаточно нестабильной молекулой, и было бы трудно выработать из нее достаточное количество белка, чтобы вызвать иммунный ответ в организме. Эта Нобелевская премия, среди прочего, за то, что нам удалось стабилизировать эти молекулы мРНК, ввести их в организм, и они вызывают иммунный ответ, делают нас невосприимчивыми к вирусам, возможно, бактериям в будущем, и могут использоваться в лечении рака", – сказала профессор Катажина Тонска, доктор философии из Института генетики и биотехнологии биологического факультета Варшавского университета, после объявления лауреатов премии.

Напоследок заметим, что в Стокгольме и Осло стартовала Нобелевская неделя. Во время нее будут известны имена лауреатов этой престижной премии в различных отраслях.