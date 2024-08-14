ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за новой вспышки оспы

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваний обезьяньей оспой в мире.

Это второй раз за последние три года, когда ВОЗ признала эпидемию оспы глобальной чрезвычайной ситуацией. Ранее это произошло в июле 2022 года. Тогда вспышка поразила почти 100 тысяч человек в 116 странах и убила около 200 человек.

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Новая вспышка обезьяньей оспы

Как пишет The New York Times, на этот раз угроза гораздо "смертоноснее". С начала 2024 года только в Демократической Республике Конго зарегистрировали более 14 тысяч случаев оспы и 524 смерти в результате этого. Отмечается, что в группу риска входят женщины и дети до 15 лет.

Выявление и быстрое распространение нового класса эпидемии восточной части Конго, его обнаружение в соседних странах где ранее не сообщали об эпидемии, и ее возможность распространения в будущем в Африке и за ее пределами, вызывают беспокойство,

– заявил председатель организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По данным издания, вспышка уже распространилась в 13 странах Африки, включая несколько, где никогда ранее не сообщалось о случаях оспы. Накануне Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о "чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения континентальной безопасности".

Это впервые вышеупомянутое агентство сделало такой шаг после того, как Африканский союз предоставил ей полномочия сделать это в 2023 году. Столкнувшись с угрозой глобального распространения, Центры по контролю и профилактике заболеваний призвали врачей и общественность быть осторожными в отношении вируса.

Такое определение ВОЗ имеет целью побудить к началу подготовки к появлению вируса и поделиться вакцинами, методами лечения и другими ключевыми ресурсами с бедными странами. "Нам нужны согласованные международные действия, чтобы остановить эту недавнюю новую вспышку", – отметил эпидемиолог из Йельского университета Грег Гонсалвес. Он работал в комитете ВОЗ по борьбе с оспой в 2022 году.