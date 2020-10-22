Харьковщина является одним из лидеров по количеству новых инфицированных коронавирусом. Кроме того, в больницах региона не хватает койкомест для больных COVID-19. Заместитель председателя Харьковской ОГА отметил, что для размещения рассматривают более пригодные помещения, чем стадионы и концертные залы.

В эфире 24 канала Тарас Пастух рассказал, что один из отелей в Харькове согласился принимать больных COVID-19. Также есть ряд больничных учреждений, которые можно привлекать к оказанию помощи инфицированным.

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"Пока о стадионах, Дворцах спорта мы не говорим. Мы готовим такие площадки в крайнем случае", – подчеркнул он.

По его словам, сейчас ситуация в больницах очень сложная. В тех медучреждениях, в которых было выделено по 100 – 150 коек, сейчас могут находиться 130 – 180 пациентов как в Харькове, так и в отдельных районах области.

О перепрофилировании медицинских учреждений в регионе

Председатель Харьковской ОГА сообщил, что сейчас идет решение вопроса увеличения количества коек. В частности, происходит контрактирование двух больниц, подчиненных Укрзализныци.

Это даст возможность увеличить до 700 коек в двух лечебных учреждениях,

– пояснил он.

Кроме того, такая работа проводится с Институтом терапии имени Малой, который является научным учреждением.

"Нужно понять: кровати мы можем найти, концентраторы ИВЛ можно купить, но вопрос сложнее – кто будет лечить?", – отметил Тарас Пастух.

Он подытожил, что на сейчас врачебных бригад в общем осталось не так много.

Обратите внимание! За минувшие сутки зафиксировано 7 053 случая заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600) областях.