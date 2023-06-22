Нужно ли мыться после секса

Мыться после вагинального секса совсем необязательно. По крайней мере, никаких медицинских причин этого нет. Но если вам очень хочется и остались силы, можете это сделать.

Нужно ли после секса мыться женщинам

Вагина отлично очищается сама с помощью естественных выделений. Даже если внутри есть сперма. А гели, ароматное мыло и антисептики могут повлиять на здоровый баланс бактерий, уровень кислотности и вызвать раздражение.

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Спринцевание – промывание вагины с помощью спринцовки – смывает все выделения, в том числе полезные бактерии. Нет никаких доказательств того, что оно защищает от инфекций, передающихся половым путем (ИППП) или вагинальных инфекций. Зато оно может увеличить риск.

Вульву вокруг входа во влагалище тоже не нужно мыть специальными средствами, но если вы привыкли к такому душу – лучше используйте простое мыло без запаха. Помните, что мыться нужно от влагалища к анусу, а не наоборот во избежание попадания туда инфекций.

Нужно ли после секса мыться мужчинам мужчинам

Правило для вагины справедливо и для пениса. Необязательно сразу же бежать в ванную можно подождать и до утра. Если вы использовали презерватив, снимите его, прежде чем пенис станет мягким.

Если на пенисе осталась сперма и вам некомфортно или вас раздражает запах презерватива, протрите член влажными салфетками или промойте теплой водой. Если у вас есть крайняя плоть, оттяните ее и промойте под ней, чтобы убрать остатки спермы.

Вообще очищать пространство под крайней плотью нужно ежедневно, чтобы там не накапливались бактерии. Но после секса это делать не обязательно.