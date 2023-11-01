Нужно ли мыться после секса женщинам и мужчинам

Нет строгой медицинской необходимости мыться сразу после вагинального секса. Однако, решение о принятии душа или ванны после полового акта сугубо индивидуально и зависит от личных предпочтений и комфорта.

Нужно ли мыться женщинам после секса

Важно понимать, что вагина способна очищаться самостоятельно благодаря естественным выделениям, и обычно не нужно использовать гели, ароматное мыло или антисептики для очищения. Вмешательство в естественные процессы самоочищения может нарушить здоровый баланс микроорганизмов и уровень кислотности, что может привести к раздражению и дисбалансу в микрофлоре влагалища.

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Спринцевание или промывание влагалища с использованием специальных средств не рекомендуется, поскольку оно может убивать полезные бактерии, помогающие поддерживать здоровье. На самом деле, такие процедуры могут повысить риск вагинальных инфекций и инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Если вы привыкли использовать мыло для очистки вульвы (область вокруг входа во влагалище), рекомендуется использовать нежное, не парфюмированное мыло. И помните о гигиенических правилах, таких как мыться от влагалища к анусу, чтобы избежать передачи инфекций из аноректальной области.

Нужно ли мыться мужчинам после секса

Не обязательно сразу после секса бежать в ванную; можно подождать до утра или удобного времени. Если был использован презерватив, важно снять его до того, как пенис станет мягким. Для этого лучше придерживать презерватив за кольцо во избежание пролития спермы. Не следует тянуть его за кончик или скатывать, иначе содержимое может вытекать.

Если на пенисе осталась сперма и вас раздражает запах презерватива, вы можете влажными салфетками или теплой водой очистить половой член. При наличии крайней плоти вы можете осторожно отодвинуть ее и очистить область под ней, чтобы устранить остатки спермы.

Вообще очищать пространство под крайней плотью нужно ежедневно, чтобы там не накапливались натуральная смазка и бактерии. Но после секса это делать необязательно. Если вы решили помыться, промойте при этом основание полового члена, мошонку и анус.