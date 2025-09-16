В Украине посетители бассейнов не обязаны предоставлять медицинскую справку. Несмотря на это, некоторые администрации заведений продолжают ее требовать, ссылаясь на пережитки советских правил.

Об этом напомнило Министерство здравоохранения, опровергнув распространенную практику, когда администраторы заведений требуют этот документ, информирует 24 Канал.

Смотрите также Нашли еще одну неочевидную, но распространенную причину плохой памяти

По словам Минздрава, ни одного законодательного документа, который обязывал бы предоставлять справку для посещения бассейна, в Украине нет.

Важно. Министерство не утверждало ни формы такого документа, ни инструкций для его заполнения.

Санитарные правила и нормы для плавательных бассейнов также не содержат требований по обязательному медицинскому осмотру посетителей. Такую практику не применяют и в большинстве других стран.

Почему же справку требуют?

Причина, почему справки все еще требуют в некоторых бассейнах, – пережиток советского прошлого. Более 35 лет назад законодательство действительно предусматривало обязательные медицинские справки для посетителей бассейнов, поскольку тогда методы очистки воды были недостаточно эффективными.

Сейчас санитарную безопасность обеспечивает современная очистка воды, и ответственность за это несет владелец бассейна.

Поэтому требование предоставлять документ, не предусмотренный законодательством, может рассматриваться как нарушение прав потребителей в соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей",

– отметили в ведомстве.

Впрочем, Минздрав напоминает: если вы плохо себя чувствуете, стоит отказаться от посещения бассейна и обратиться за консультацией к врачу.