Что нужно знать о новом варианте коронавируса?

Главные риски штамма связаны с высокой заразностью и способностью избегать иммунитета. Поэтому, украинцев призвали не игнорировать вакцинацию и соблюдать базовые меры защиты. Что надо знать о симптомах нового штамма, инкубационный период и действенность имеющихся вакцин, рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные ВОЗ.

Новый штамм SARS-CoV-2, известен как XFG или под неформальным названием Stratus, является рекомбинацией двух субвариантов Omicron – LF.7 и LP.8.1.2.

ВОЗ присвоила ему статус "вариант под наблюдением" (variant under monitoring), что означает потребность в постоянном мониторинге, хотя пока он не расценивается как серьезная угроза для здоровья населения.

Какова география распространения нового подвида?

Впервые его обнаружили в Юго-Восточной Азии в начале 2025 года, далее Stratus начал быстро распространяться по всему миру. В США доля этого варианта выросла с 0% в марте до 14% случаев по состоянию на конец июня. В Великобритании он уже отвечает за 30% всех случаев.

ВОЗ сообщила о присутствии XFG по меньшей мере в 38 странах, а его глобальная доля выросла с около 7% в мае до 22,7% к концу июня.

Как передается?

Мутировавший штамм демонстрирует значительную способность к передаче. В некоторых регионах активно циркулирует как доминантный штамм.

Симптомы Stratus не отличаются существенно от других Omicron-вариантов – обычно это лихорадка, кашель, усталость, заложенность носа, но может наблюдаться и охриплость голоса.

Какие риски для здоровья, эффективна ли вакцинация?

Хотя Stratus быстро распространяется, однако пока нет доказательств того, что он вызывает тяжелое течение болезни или осложнения. Стандартные COVID-прививки все еще обеспечивают защиту, особенно против тяжелых форм заболевания.

Эксперты наблюдают за развитием эпидемиологической ситуации и рекомендуют сохранять карантинные меры – вакцинироваться, носить маски в закрытых помещениях и тщательно мыть руки.

Какова ситуация в Украине?

По состоянию на 16 июля в Украине было подтверждено 38 случаев Stratus. Больше данных о количестве выявленных случаев официально озвучено не было. На то время циркуляцию вируса зафиксировали в семи областях – Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях, а также в Киеве.

Во Львовской области случаи Stratus пока не подтверждены, несмотря на рост заболеваемости COVID-19. За 31-ю неделю 2025 года зафиксировано лишь 25 случаев инфекции, из них 6 – дети, 16 госпитализированы, 4 – дети. Пока не определено, какой именно вариант вируса циркулирует в регионе.