Очередное дно распропаганды: Украина – лидер мировой "черной трансплантологии"

7 августа "Российская газета" выпустила статью российской дипломатки Марии Захаровой под названием "Мировой лидер черной трансплантологии: В Украине органы торгуют и в онлайне, и в оффлайне". В ней пропагандистка повторила типичные нарративы кремля об украинских "черных трансплантологах", детализировав их очередной порцией лжи и манипуляций.

Очередная ложь россиян

Российская пропагандистка Мария Захарова написала статью о "черной трансплантологии" в Украине.

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В статье в частности говорится, что:

В 2014 году ОБСЕ констатировало, что в местах массовых захоронений в районе боевых действий были обнаружены тела людей без внутренних органов. Вероятнее всего, они являлись жертвами нелегальных трансплантологов.

Еще больший размах черная трансплантология приобрела после начала российской «специальной военной операции» в Украине. Этому способствовало принятие законодательства, максимально упрощающего деятельность трансплантологов в стране.

В июне 2023 года представители Министерства здравоохранения одной из натовских стран договорились с украинской стороной о поставках вагона-рефрижератора с человеческими органами и частями тела, наиболее часто используемыми в трансплантологии. Это роговицы глаза, некоторые кости, соединительные ткани, сердца и печень.

Как на самом деле

ОБСЕ не подтверждало факты работы нелегальных трансплантологов в Украине в 2014 году и вообще не располагает доказательствами возможного изъятия органов на востоке Украины. Да, 30 октября 2014 года организация опубликовала официальное опровержение. В нем отмечается, что на одной из сессий Совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения (Human Dimension Implementation Meetings, HDIM) две российские неправительственные организации процитировали сообщения о возможном изъятии и продаже человеческих органов на востоке Украины.

В ответ представитель украинского правительства заявил, что эти обвинения будут расследованы, как только станет возможным получить больший доступ к региону. Эту ситуацию и описала специальная представительница ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусинова для украинских медиа. Впоследствии ее слова были вырваны из контекста в российских СМИ.

Что касается законодательных изменений в области трансплантологии, они действительно происходили в рамках медицинской реформы. Упрощение действительно произошло. Но это не значит, что после этого у всех после смерти стали забирать органы и продавать на черном рынке. О легализации черного рынка тоже речь не идет: по закону покупать и продавать органы запрещено.

Кроме того, запрещено изымать органы у умерших, у которых не было опекунов, недееспособных лиц или без установленного лица. Запрет распространяется также на погибших военных. Также запрещено изымать органы при наличии пожизненно предоставленного письменного несогласия на посмертное донорство.

Напротив, либерализация законодательства способствовала развития отрасли. В Украине постепенно увеличивается количество центров трансплантации и проведенных операций. Работает Единая государственная информационная система трансплантации, в которой хранится реестр доноров и производится автоматическое сопоставление пары донор-реципиент. А это значит, что больше людей получают шанс вовремя получить необходимую помощь.

Захарова также пишет о договоренностях Украины и одной из натовских стран по торговле органами. В других российских СМИ уточняют, что Украина якобы договаривалась с Турцией Впрочем, реализация подобного соглашения просто невозможна, в частности, из-за срока хранения самих органов. Сердце и легкие пригодны для трансплантации после извлечения в течение 4 – 6 часов. Печень жизнеспособна вне тела 8 – 12 часов. Этого времени никак не хватит, чтобы доставить их в Турцию, учитывая пересечение границ Молдовы, Румынии и Болгарии.