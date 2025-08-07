В Полтавской области обнаружили новый штамм коронавируса под названием Stratus, который стремительно набирает обороты в мире. Только за месяц его доля среди всех случаев COVID-19 выросла с 7,4% до 22,7%.

Об этом сообщают в Полтавском областном центре контроля и профилактики болезней, пишет 24 Канал.

Новый штамм коронавируса в Украине

По данным Центра общественного здоровья, образцы вируса, полученные у больных с Полтавщины, относятся к генетической линии XFG. Всемирная организация здравоохранения включила этот вариант COVID-19 в перечень тех, что тщательно отслеживаются из-за его быстрого распространения по планете.

Новый штамм коронавируса Stratus (линия XFG) стремительно распространяется в мире/ Его также активно обнаруживают в Великобритании, странах Европы и России. В течение последнего месяца доля этого штамма выросла с 7,4% до 22,7% в мире, а в Великобритании Stratus уже обнаруживают в 30% всех случаев COVID-19.

Симптомы штамма коронавируса Stratus

Симптомы заражения Stratus преимущественно классические для COVID-19: это кашель, повышенная температура, ощущение усталости. В то же время отмечают необычный, но достаточно распространенный для этого штамма симптом – осиплость или хриплость голоса.

Stratus характеризуется очень высокой заразностью и постепенно вытесняет другие варианты коронавируса.

Насколько опасен штамм коронавируса Stratus

В настоящее время нет данных о том, что Stratus вызывает более тяжелое течение болезни или повышает смертность. Вакцины, которые сейчас используются, до сих пор эффективно защищают от тяжелых проявлений инфекции, вызванной этим штаммом.

Всемирная организация здравоохранения добавила Stratus к вариантам, которые находятся под усиленным мониторингом из-за быстрого распространения. Эпидемиологи оценивают общий риск как умеренный, однако призывают не пренебрегать стандартными методами профилактики: правильно носить маску, регулярно мыть руки и не забывать о вакцинации.