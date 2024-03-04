Нашли простой способ улучшить состояние людей с болезнью Паркинсона

Недавний эксперимент с участием больных болезнью Паркинсона показал, что интенсивные интервальные тренировки могут сдерживать и даже побороть нейродегенеративные процессы, связанные с этим заболеванием.

Как возникает болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона развивается из-за неправильной сборки белка альфа-синуклеина в клетках организма. Этот дефектный белок накапливается и приводит к сбоям в работе нейронов и их смерти. Больше всего страдают дофамин-синтезирующие клетки черной субстанции, которые расположены в основании мозга. Из-за этого начинают проявляться моторные симптомы, такие как тремор и замедление движений.

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К моменту обнаружения болезни обычно исчезает большая часть дофамин-синтезирующих нейронов. Хотя наиболее распространенное лечение – прием препаратов, компенсирующих дефицит дофамина, может облегчить симптомы, но не предотвращает продолжение нейродегенерации. Долгосрочное использование таких препаратов может вызвать нежелательные побочные явления, например, неконтролируемые преувеличенные преувеличенные движения.

Несмотря на то, что медицина еще не нашла способа полностью вылечить болезнь Паркинсона, физические упражнения играют важную роль в терапии. В предыдущих двух клинических исследованиях было обнаружено, что тренировки высокой интенсивности три раза в неделю в течение полугода связаны со снижением моторных симптомов у людей с болезнью Паркинсона.

Новое исследование болезни Паркинсона

Ученые из Медицинской школы Йеля в США пошли дальше. В своем новом исследовании, опубликованном в журнале npj Parkinson Disease, они провели наблюдение за влиянием интервальных тренировок на состояние мозга пациентов с помощью ПЭТ-сканирования и нейромеланин-чувствительного МРТ.

В исследовании приняли участие 10 пациентов в возрасте от 59 до 69 лет, у которых болезнь Паркинсона была обнаружена менее четырех лет назад, и у которых еще сохранились некоторые дофамин-синтезирующие нейроны.

Начиная полугодовую программу тренировок, проводимых трижды в неделю, участники использовали две недели для адаптации. В этом режиме интенсивные упражнения чередуются с менее интенсивными или отдыхом.

Физическая активность лечит болезнь Паркинсона

Далее участники прошли МРТ- и ПЭТ-сканирование, чтобы определить количество нейромеланина, темного пигмента в дофамин-синтезирующих нейронах черной субстанции мозга, и дофамин-транспортного белка (DAT), который помогает нейронам поддерживать необходимый уровень дофамина.

После 6 месяцев тренировок обследование повторили. Результаты показали заметное увеличение количества нейромеланина и DAT-сигналов в черной субстанции мозга, что свидетельствует о том, что интенсивные тренировки не только замедлили нейродегенерацию, но и стимулировали восстановление дофаминергической системы.

Ученые признают, что из-за небольшого количества участников в исследовании необходимы дополнительные исследования для подтверждения результатов. Они также призывают коллег продолжать исследования роли физических упражнений в лечении болезни Паркинсона.