Импланты будут не нужны: разработали препарат для выращивания зубов
Источник:Mainichi
Разработали лекарства, которые могут помочь выращивать новые зубы. Клинические испытания должны начаться уже через год – в июле 2024 года.
Научились выращивать новые зубы учёные из Японии. Прежде всего лекарство предназначено для людей, у которых из-за врожденных факторов набор коренных зубов неполный, это явление называют – анодонтией.
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Революционное открытие
Исследователи обнаружили определенный ген, отсутствие которого увеличивало количество зубов у мышей А синтезируемый этим геном белок под названием USAG-1 ограничивал рост зубов. Исследовательская группа во главе Катсу Такахаши разработала антитело, способное блокировать функцию белка, что ограничивало рост зубов.
Ученые даже успели провести эксперимент на мышах с врожденным малым количеством зубов давали лекарства, в результате чего у них прорезывались новые зубы.
Новый зуб мыши, выросший после лекарства / Фото Medical Research Institute Kitano Hospital
Более того, ученые привлекли к исследованию препарата на хорьках: у них вырос дополнительный седьмой передний зуб. Он рос между уже имеющимися зубами и имел ту же форму, что и ниши. Ученые резюмировали, что лекарство способствует образованию зубов третьего поколения.
Что означает открытие для стоматологии
Ученые ведут активную подготовку исследования препарата с участием людей. Как только будет подтверждено, что он не оказывает вредного воздействия на организм, лекарство может использовать в лечении детей в возрасте от 2 до 6 лет, у которых диагностируют анодонтию.
Если препарат себя зарекомендует хорошо – это может стать настоящим переворотом в стоматологии.Важно ! Люди смогут отказаться от протезов, имплантов и выращивать новые зубы — третьи по счету после молочных и коренных.