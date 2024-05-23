Эффективный и без побочных эффектов: разработали новый метод лечения простаты

Ученые разработали новую терапию рака простаты, которая является более безопасной для онкопациентов, ведь в ответ на лечение не было зафиксировано никаких побочных эффектов.

Лечение рака простаты

Обычно рак простаты лечат с помощью терапии депривации. Метод, который провоцирует в организме недостаток андрогенов – мужских половых гормонов. Суть лечения заключалась в снижении уровня тестостерона, способствуя уменьшению опухоли.

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Впрочем, этот метод имеет побочные эффекты, например сексуальная дисфункция и увеличение веса. Более того, эти последствия в конце концов могут приводить к кастрационно-резистентному раку простаты – более смертоносной форме болезни, развивающейся даже при низких уровнях тестостерона.

Поэтому, ученые стремились разработать новый подход к терапии депривации андрогенов, который не имел бы такого агрессивного действия на пациентов. Свои выводы они описали в исследовании, которое опубликовано в Science Advances.

Терапия депривации андрогенов влияет на организм таким образом, чтобы уменьшить активность андрогенового рецептора – ключевого белка, который участвует в сигнализации тестостерона и росте опухолей простаты. Однако андрогеновый рецептор со временем мутирует, и поэтому эта терапия становится неэффективной,

– объясняют ученые.

Суть нового метода

Исследователи решили, найти путь, который бы помог избежать мутаций и влиял бы на андрогеновый рецептор и связанные с ним опухоли. Ученые предположили, что это возможно, если блокировать активность Stat5 – белка, который повышает уровень андрогенового рецептора и способствует росту рака простаты.

Ученые нашли такой препарат. Собственно, он препятствует действию Stat5, а сдерживание этого белка значительно замедляет рост опухолей и снижает уровни андрогенового рецептора.

Поскольку ингибирование Stat5 подавляет белок, который содержится в клетках организма и связывается с андрогенами, этот метод действительно может нести меньший риск возникновения кастрационно-резистентного рака простаты. А потому, ученые считают его перспективным, а свои выводы важными и революционными.