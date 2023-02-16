Создали новый контрацептив для мужчин со 100% эффективностью

Американские медики успешно опробовали экспериментальный препарат, который делает сперматозоиды неподвижными. Уникальное средство действует быстро и недолго, обещая противозачаточный эффект по желанию.

Все существующие фармакологические средства контрацепции предназначены для женщин. Как правило, это гормональные препараты, препятствующие созреванию яйцеклетки, или ее закреплению в матке, или мешающие прохождению сперматозоидов. Аналогичных пилюль для мужчин в продаже нет, медики только работают над их созданием. Об успешных испытаниях такого контрацептива на мышах сообщили ученые из университета Корнелла.

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Новый контрацептив для мужчин

Дело в том, что движения сперматозоидов контролирует фермент растворимая аденилатциклаза (sAC), и мутации в гене, кодирующем этот белок, являются причиной мужского бесплодия. Поэтому Йохен Бак и его коллеги решили найти соединение, блокирующее активность sAC в сперматозоидах. При этом важно было подобрать молекулу, минимально затрагивающую другие клетки организма, в которых работает этот фермент. Потому опыты заняли не один год, пока ученые не остановились на веществе TDI-11861.

Первые испытания TDI-11861 прошли на самцах лабораторных мышей. Изучив их сперму через два часа после получения экспериментального препарата, Бак с соавторами обнаружили, что подвижными остались не более 6% сперматозоидов. Для сравнения: у грызунов в контрольной группе подвижность сохраняли около 30% сперматозоидов. Действие TDI-11861 оказалось недолгим и полностью обратимым – через сутки эффект исчезал.

Эффективность нового препарата

Во время следующего этапа испытаний самцы спаривались с самками в период от получаса до двух часов после получения TDI-11861. В результате ни одна из 52 попыток спариться не привела к беременности самки, продемонстрировав 100% эффективность экспериментального контрацептива. Ученые не обнаружили никакого побочного эффекта даже после многократного применения TDI-11861, в том числе повышенных доз.

Авторы исследования отмечают, что такое средство может быть особенно удобным, поскольку окажет противозачаточный эффект по требованию, действуя быстро и недолго, при использовании непосредственно перед сексом.