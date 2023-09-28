Новые причины мужского облысения: все гораздо сложнее, чем считалось

Неоднородная потеря волос у мужчин (залысин во главе или макушке) сильно зависит от наследственных факторов. Авторы новой статьи описали ранее неизвестные гены – виновники облысения. Оказалось, их достаточно много и среди них есть те, которые связаны с наследственными заболеваниями кожи.

Некоторые мужчины имеют роскошную шевелюру даже в старости, а другие начинают лысеть в 20 лет. Виной тому – андрогенная алопеция, неоднородная потеря волос на головах у мужчин, сильно зависит от наследственности.

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К счастью, в XXI веке секвенирование генома – вещь привычная и сравнительно недорогая. Поэтому сейчас мы знаем даже об отдельных генах, из-за которых многие мужчины теряют волосы. Однако методы лечения и ранней диагностики алопеции все еще оставляют желать лучшего.

Новое исследование облысения

Поэтому авторы нового исследования обратили внимание на новые, более редкие мутации, ассоциированные с потерей волос. Источником данных стал Британский Биобанк (UK Biobank) – огромное хранилище информации о геномах и различных признаках (включая болезни), описывающее сотни тысяч жителей страны.

Для исследования отобрали записи более чем о 72 тысячах мужчин. Ученые оценили состояние их шевелюры: наличие полноценного волосяного покрова, залысины на лбу, макушке или потерю большей части волос. Также рассматривали возраст испытуемых.

Ранее генетики узнали, что наиболее часто генетические вариации, связанные с мужским облысением, находятся в 350 локусах – небольших областях генома. Среди них выделяется ген рецептора андрогена, расположенный на половой X-хромосоме и унаследованный от матери. Это неудивительно, ведь выпадение волос связано с влиянием на фолликулы мужских половых гормонов.

Причины облысения

Но во многих случаях генетическая причина потери волос может быть более сложной. Такое происходит реже и до сих пор не учитывалось, поскольку обнаружение подобных мутаций требует данных об огромном количестве людей. Это удалось сделать в новом исследовании, авторам которого пришлось установить точную последовательность ряда генов и применить специальные методы анализа данных.

В результате им удалось выделить пять генов: EDA2R, WNT10A, HEPH, CEPT1 и EIF3F. Первые два по-прежнему считали кандидатами на роль "виновников облысения", поэтому ученые подтвердили предположение и показали, что оба гена важны как для распространенных, так и для редких механизмов облысения. Далее о гене HEPH расположен вблизи упомянутого гена андрогенового рецептора EDAR2 и может быть связан с ним.

В то же время, выявление трех последних генов – HEPH, CEPT1 и EIF3F – это достижение авторов новой статьи. Их участие в алопеции ожидаемо, ведь они известны как участники развития и роста волос.

Другой важный вывод касается участия в облысении тех генов, которые задействованы в развитии наследственных заболеваний волос и кожи, например эктодермальных дисплазий. Результат исследования помог понять, как один и тот же признак – нехватка волос на голове – может появиться из-за разных процессов в организме. Он также означает, что при лечении алопеции следует учитывать это разнообразие.