Нашли новую пользу от удаления зубов мудрости

Если ваш стоматолог предлагает удалить зубы мудрости, но вы сомневаетесь в необходимости этого вмешательства, последние научные исследования могут помочь вам определиться: удаление этих зубов может улучшить вкусовые ощущения, особенно у женщин.

Обычно третьи моляры, или зубы мудрости, появляются в возрасте 17 – 26 лет. Из-за ограниченного пространства в ротовой полости, эти зубы часто растут неправильно и могут вызывать различные заболевания – от повреждения корней зубов до пародонтита. В связи с этим многие стоматологи рекомендуют профилактическое удаление этих зубов.

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Новое исследование зубов мудрости

Но исследования на эту тему были противоречивыми: одни утверждали, что удаление третьих моляров не влияет на общее здоровье зубов, другие предполагали, что это может неблагоприятно повлиять на восприятие вкуса. Однако новое исследование, проведенное учеными из Университета Пенсильвании, выявило, что восприятие вкуса может улучшиться после удаления зубов мудрости.

В рамках исследования были проанализированы данные 1255 пациентов, которые в течение 20 лет проводили тесты на оценку вкуса и обоняния. У 891 участника были удалены зубы мудрости, у других – нет. Участникам предложили прополоскать рот растворами с разной концентрацией сахарозы, хлорида натрия, лимонной кислоты и кофеина, а затем определить вкус: сладкий, соленый, кислый или горький.

Удаление зубов мудрости улучшает восприятие вкуса

Оказалось, что у тех, кто удалял зубы мудрости, восприятие всех четырех вкусов было в среднем на 3 – 10% лучше, чем у тех, кто не делал этого. Причем наибольшее улучшение восприятия вкуса было замечено у женщин.

Наши результаты свидетельствуют о том, что удаление третьего моляра может иметь долгосрочное, хоть и незначительное, положительное влияние на вкусовые функции у некоторых людей,

– отметили ученые.

Исследователи предполагают, что это может быть связано с тем, что удаление третьих моляров может уменьшить нервные волокна, которые посылают сигналы к рецепторам в задней части рта, что приводит к повышению чувствительности всей полости рта. Кроме того, известно, что после повреждения периферических нервов их чувствительность может увеличиваться.