Врач смог побороть неизлечимый рак мозга с помощью новой терапии, которую сам изобрел

Ричард Сколаер, австралийский специалист по патологической анатомии, столкнулся год назад с диагнозом неизлечимой опухоли головного мозга. Несмотря на это, он вместе с онкологом Джорджиной Лонгом разработали новый экспериментальный способ лечения, который оказался эффективным.

Глиобластома – это рак мозга, который является одним из самых агрессивных и в конце концов неизлечимых. В среднем люди с таким диагнозом живут полтора года после его установления, и только пять процентов всех пациентов удается прожить более пяти лет.

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Агрессивный рак у выдающегося ученого

57-летний профессор, Ричард Сколаер, столкнулся именно с этой опухолью головного мозга: у него обнаружили глиобластому на четвертой, последней стадии. Вместе с профессором Джорджиной Лонг они начали разрабатывать новый метод лечения, который бы помог преодолеть смертельное заболевание.

Они уже успешно вылечили прогрессирующую меланому кожи. Их считают пионерами в исследованиях онкологических заболеваний, и эта пара ученых возглавляет Институт меланомы в Австралии.

Стандартный протокол борьбы с глиобластомой почти не изменился за последние двадцать лет: немедленное удаление опухоли, затем лучевая и химиотерапия. Сколаер начал лечение в июне 2023 года, сразу после установления диагноза.

Новый способ иммунотерапии

Вместе с Джорджиной Лонг и большой медицинской командой они решили применить комбинированную иммунотерапию перед операцией. Это подход, который Лонг и Сколаер успешно использовали в борьбе с меланомой, но он никогда не применялся для лечения рака мозга.

По словам Джорджины Лонг, иммунотерапия с использованием комбинации препаратов перед операцией напоминает тренировку собаки-ищейки: "Вы даете ей почувствовать запах контрабанды, в смысле раковых клеток, чтобы после удаления опухоли она смогла их выследить".

Однако лечение было связано с серьезными рисками: из-за токсичности лекарств могли возникнуть отравления и отек мозга, что привело бы к смерти, а задерживать операцию было опасно из-за агрессивности заболевания. Кроме того, некоторые онкологи не были уверены, что лекарства смогут попасть в мозг и вызвать нужную реакцию иммунной системы.

Но после операции в удаленной опухоли были обнаружены следы лекарств, применявшихся для иммунотерапии, а также индикаторы активации иммунных клеток. Это означало, что препараты успешно выполнили свою задачу, и организм Сколаера готов был начать борьбу с раковыми клетками.

Рак не возвращается

Рецидив или возвращение глиобластомы обычно происходит примерно через полгода после операции. Однако у Ричарда Сколаера признаки рака отсутствуют уже восемь месяцев. Сам он заявил, что чувствует себя хорошо, смог вернуться к привычным пробежкам и проводит больше времени с семьей.

Результаты эксперимента Лонг и Сколайера вызывают большой интерес у медицинского сообщества. Этот тандем ученых может быть на пороге открытия, которое позволит достичь ремиссии и продлить жизнь сотням тысяч пациентов по всему миру со злокачественными опухолями головного мозга.