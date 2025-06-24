Одним из авторов работы стал нейробиолог Абидеми Отайку из Имперского колледжа Лондона. По его словам, регулярные ночные кошмары не только портят настроение утром, но и могут сократить продолжительность жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на European Academy of Neurology.

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Новое исследование влияния кошмаров

В масштабном исследовании были проанализированы данные более 183 тысяч взрослых в возрасте от 26 до 86 лет. Все участники сообщали, как часто им снятся кошмары, после чего за их здоровьем наблюдали в течение от полутора до 19 лет.

Результаты вызвали беспокойство: у тех, кого кошмары беспокоят еженедельно или чаще, риск умереть до 70 лет был более чем в три раза выше, чем у тех, кто редко сталкивался с такими снами или не имел их вовсе.

Кошмары сокращают продолжительность жизни

Примечательно, что частота ночных кошмаров оказалась даже более надежным предвестником преждевременной смерти, чем такие известные факторы риска, как курение, избыточный вес, нездоровое питание или низкая физическая активность.

Биологическое старение участников исследовали с помощью измерения длины теломер – особых участков ДНК на концах хромосом, которые с каждым делением клетки становятся короче. Чем короче теломеры, тем выше уровень изношенности организма.

Кроме того, у взрослых анализировали молекулярные маркеры, известные как эпигенетические часы, а в отдельной части исследования проанализировали данные о снах примерно 2 400 детей в возрасте 8 – 10 лет, предоставленные их родителями.

Связь между частыми кошмарами и ускоренным биологическим старением оказалась постоянной среди людей разного возраста, пола и этнической принадлежности. Даже у детей, которых чаще беспокоят ночные страхи, теломеры были короче, чем у сверстников.

По подсчетам исследователей, ускоренное старение клеток объясняет около 40% повышенного риска преждевременной смерти у взрослых.

Почему так происходит

Абидеми Отайку выдвигает две возможные причины такой связи. Первая – это стресс, сопровождающий кошмары: во время ночных кошмаров резко повышается уровень гормона кортизола, который негативно влияет на клетки. Вторая причина – нарушение сна. Кошмары мешают полноценному ночному отдыху, а следовательно, и процессам восстановления организма, повышая риск многих заболеваний, включая сердечно-сосудистые.

В качестве профилактики специалист советует избегать просмотра фильмов ужасов перед сном и вовремя лечить психоэмоциональные расстройства, такие как тревожность.