Нобелевская премия по медицине 2023 года: за какие открытия ее присудили

Нобелевскую премию 2023 года по медицине получили венгерский биохимик Каталин Карико и американский биохимик Дрю Вайссман. Они разработали технологию синтеза мРНК, которая позволила создать мРНК вакцины против коронавируса.

Вакцины на основе мРНК появились еще в 1990 годах, но до вспышки COVID-19 не попадали на фармацевтический рынок. Пандемия коронавируса стала мощным стимулом для ускорения их разработки и лицензирования.

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Большой вклад в разработку этих вакцин внесли венгерская биохимик Каталин Карико и американский биохимик Дрю Вайссман.

Как действуют мРНК-вакцины

Матричная (или информационная) РНК-вакцина является инновационным типом прививки, которая используется для предотвращения заболеваний, таких как COVID-19. Основной принцип их действия состоит в том, что они дают инструкции организму, как вырабатывать защитные антитела против конкретного патогена, в этом случае, вируса SARS-CoV-2.

Вот как они действуют:

Генетический материал мРНК. Вакцины на основе мРНК содержат фрагмент генетического вирусного материала (в этом случае SARS-CoV-2). Этот фрагмент включает информацию о спаечном белке вируса, который используется для попадания в клетки человека. Использование мРНК. Вакцину вводят в организм путём инъекции в мышцы. После введения мРНК поступает в клетки организма. Синтез антител. Клетки организма используют инструкции из мРНК, чтобы выработать спаечный белок SARS-CoV-2. Однако это не вирус, а только один из его белков. Ответ иммунной системы. Иммунная система выявляет наличие этого спаечного белка и воспринимает его как потенциальную угрозу. В результате этого упрощенного белкового антигена иммунная система начинает производить антитела против него. Запоминание. После создания антител к спаечному белку иммунная система запоминает этот белок. Если в будущем организм встретит настоящий вирус SARS-CoV-2, иммунная система будет готова и способна производить антитела, защищающие от вируса. Это помогает предотвратить развитие заболевания или уменьшить тяжесть болезни.

Основное преимущество мРНК вакцин состоит в том, что они не содержат живого вируса и не могут вызвать болезнь, а также в быстром развертывании производства большого количества вакцин в короткие сроки, чтобы бороться с эпидемией.

Что известно о нобелевских лауреатах

Каталин Карико и Дрю Вайссман являются выдающимися учеными в области молекулярной биологии и генетики, которые внесли значительный вклад в понимание функционирования РНК (рибонуклеиновой кислоты) и разработку вакцин мРНК (матричная РНК).

Каталин Карико (Katalin Karikó) и Дрю Вайссман (Drew Weissman) провели исследования по мРНК вакцинам и изучали, как мРНК можно использовать для стимуляции иммунного ответа организма. Их работа открыла новые возможности в лечении и предотвращении различных заболеваний, включая COVID-19. Именно благодаря их исследованиям разработаны мРНК-вакцины от этого вируса.

Им первыми удалось сделать мРНК-вакцину стабильной, они заменили некоторые нуклеотиды в цепи на те, которых не было в организме, и это позволило обойти иммунитет, чтобы он не воспринимал введенный препарат как угрозу.

Эксперты считают, что эта технология является огромным скачком в будущее – не только для профилактики инфекций, но и для лечения многих тяжелых хронических заболеваний. Они считают, что мРНК вакцины также позволят эффективно исправлять серьезные нарушения функций организма, лечить рак и бороться с бактериями.