За відставку міністра виступили лідери Соціал-демократичної партії. Генеральний секретар партії Ларс Клінґбайль закликав провести перевірку цього інциденту.

Нагадаємо Скандал у Німеччині: МОЗ купувало маски у фірми чоловіка міністра

Непридатні маски для безхатьків

Der Spiegel повідомив про те, що навесні 2020 року міністерство придбало непридатні для використання маски на один мільярд євро. За правилами, що діяли на той час у Євросоюзі, їх варто було перевірити в лабораторії перед використанням.

Втім, МОЗ планувало видавати ці маски безхатькам, людям з інвалідністю або одержувачам допомоги для безробітних. Міністерство праці, яке відповідає за безпеку масок, відмовилось дати на це свою згоду.

У партії заявили: якщо скандал виявиться правдивим, то ця ситуація повинна мати наслідки для міністерства охорони здоров'я.

Депутати наполягають на тому, що міністр повинен нести відповідальність за необдумані дії із закупівлею китайських масок. Там заявили, що поведінка Шпана була негідною і негуманною.

Це негідно і негуманно, якщо глава МОЗ ділить людей на два сорти – тих, хто отримує маски високої якості і тих, хто може обійтися низькоякісними,

– заявив співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Норберт Вальтер-Борйанс.

Інший скандал із закупівлею масок у Німеччині