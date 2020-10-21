Ученые из Нидерландского института рака сделали неожиданное анатомическое открытие. Внутри человеческой головы они нашли неизвестный ранее набор слюнных желез.

Во время обследования пациентов на рак предстательной железы с помощью расширенного типа сканирования под названием ПСМА ПЭТ-КТ исследователи заметили что-то странное в задней части носогорла. Работа ученых опубликована в журнале Radiotherapy&Oncology.

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До сих пор считалось, что у человека есть три набора больших слюнных желез. Впрочем врачи из Нидерландов сообщают, что обнаружили ранее незамеченный четвертый набор слюнных желез. Он размещен почти в центре головы – между носом и над нёбом. Открыватели назвали этот набор трубчатыми железами из-за особенностей анатомического расположения.

Трубчатые железы во время сканирования обнаружили у всех 100 обследованных пациентов. Кроме этого, наличие этого органа подтвердили и во время вскрытия двух трупов – женщины и мужчины.



Потенциально новый орган человека / Изображение Radiotherapy&Oncology

Почему этот орган не заметили раньше?

Исследователи предположили, что это вследствие труднодоступности органа. "Четвертый набор больших желез" нашли под основанием черепа, где его трудно заметить во время эндоскопии. Возможно, отверстия каналов можно было бы заметить и раньше, но лишь частично.

Кроме того, показать эту структуру во время сканирования могут только новейшие методы визуализации ПСМА ПЭТ-КТ, которые значительно точнее, чем обычные КТ и МРТ.

Но важно понимать, что для подтверждения выводов нидерландских ученых недостаточно сотни людей. Для точных и окончательных утверждений необходимо провести значительно более масштабное исследование.



Вероятный четвертый набор больших слюнных желез – трубчатая железа / Изображение Radiotherapy&Oncology