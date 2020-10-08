Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина не может пойти по пути стран, которые вводят повторный локдаун из-за коронавируса. По мнению министра, главной функцией государства пока является предоставление людям медицинской помощи.

Украине необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантина. Об этом Степанов заявил во время брифинга 8 октября, сообщает 24 канал.

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Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти по тому пути, что пошли некоторые европейские страны. Нам необходимо, чтобы работала экономика, чтобы люди ходили на работу. Но нам надо найти баланс, которого мы будем придерживаться,

– отметил Степанов.

Чиновник рассказал, что будет советоваться с экономистами, как уберечь экономику в условиях современной эпидемиологической ситуации. Украинцам же сейчас необходимо соблюдать хотя бы базовые правила: использовать маску и антисептик, соблюдать дистанцию ​​и минимизировать количество контактов.

Обратите внимание! За сутки 7 октября в Украине коронавирус обнаружили у 5 397 человек. Это очередной рекорд. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 244 734 украинца. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине можно прочитать здесь.