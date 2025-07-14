В Германии судят врача за убийство 15 пациентов

В Берлине стартовал резонансный судебный процесс над врачом паллиативной медицины, которого подозревают в умышленном лишении жизни пятнадцати своих пациентов

Как сообщает ABC, сам медик категорически отвергает все обвинения. Впрочем, суд планирует заслушать рекордное количество свидетелей – более 150 человек? пишет 24 Канал.

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Суд над врачом

Ожидается, что рассмотрение дела может затянуться вплоть до января следующего года. Заявителями по делу выступают семьи 13 пациентов, которые ушли из жизни при загадочных обстоятельствах, находясь под опекой подсудимого. Имя врача не разглашается в связи с соблюдением немецких правовых норм.

В материалах обвинения говорится об использовании смертельной смеси медицинских препаратов, а в отдельных случаях – даже поджоги помещений жертв для сокрытия следов.

Убийство тяжелобольных людей

Расследование установило, что в период с сентября 2021 года по июль 2024 погибло не менее 12 женщин и трое мужчин, а реальное количество пострадавших может быть больше. Возраст пациентов, смерти которых вызвали подозрения следствия, колебался от 25 до 94 лет.

Стоит подчеркнуть, что все погибшие были тяжелобольными пациентами этого врача. Они получали паллиативную помощь – уход, направленный на улучшение качества жизни в сложных диагностических случаях, а не на лечение самой болезни. Однако следствие отмечает: ни один из погибших не находился в состоянии, когда смерть казалась неизбежной.

Прокуратура утверждает, что подозреваемый без согласия пациентов вводил им анестетики и миорелаксанты, которые вызывали паралич дыхательных мышц. Это приводило к остановке дыхания и смерти буквально через несколько минут.