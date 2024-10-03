На Львовщине студент попал в ДТП с участием буйвола: нейрохирурги провели сложную операцию

Вблизи села Речки на Львовщине парень получил сложную черепно-мозговую травму в ДТП. Нейрохирурги сделали все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье юноши.

Сейчас студент выздоравливает. О состоянии пациента рассказало Первое медицинское объединение Львова.

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Водитель погиб, а Максим получил тяжелую травму

30 сентября Максим Андрейко вместе с другом ехали из родного городка Угнев на учебу во Львов. Ребят подвозил водитель легкового авто.

Вблизи села Речки на дорогу внезапно выскочил буйвол. Из-за плохой видимости водитель не успел среагировать и погиб на месте.

Максим не помнит момента столкновения. Он пришел в себя только тогда, когда на место аварии прибыли спасатели. У парня сильно болели голова и шея, а зубы были выбиты.

Медики рассказали, что рядом лежал буйвол, а машина от столкновения с животным почти тонну весом стояла в кювете полностью разбита.



Место ДТП / Фото ГСЧС



Место ДТП / Фото ГСЧС

Максим поступил к нам через несколько часов после аварии с тяжелой черепно-мозговой травмой. Мы срочно провели компьютерную томографию, которая обнаружила вдавленный перелом лобной кости. Из-за серьезности травмы было принято решение о срочной операции – нужно было как можно быстрее забрать обломки кости. Мы успешно выполнили это вмешательство,

– рассказал Остап Федорко, руководитель центра нейрохирургии и неврологии, заведующий нейрохирургическим отделением Больницы Святого Пантелеймона.

К счастью, юноша уже чувствует себя лучше, а врачи отмечают положительную динамику. Уже на второй день после операции парень стал самостоятельно передвигаться по палате.



Максим после операции / Фото: Первое медицинское объединение Львова

Также у Максима остался небольшой дефект в лобной кости размером 2х2,5 сантиметра. Через месяц-два ему нужно будет провести повторную операцию.