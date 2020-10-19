(Не) жесткий карантин: соблюдают ли харьковчане ограничения из-за COVID-19
В Харькове заявили, что, несмотря на красную зону, город не будет останавливать общественный транспорт, в привычном режиме будут работать также все продовольственные рынки, ТРЦ и магазины. Школьников отправят на каникулы, а детсады будут работать в привычном режиме.
Об этом рассказала корреспондентка 24 канала. Наши журналисты опросили граждан и рассказали, как воспринимают попадание их города в красную зону и все ли придерживаются рекомендаций.
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О ситуации в больницах на Харьковщине
По ее словам, больницы области и города переполнены. В медучреждениях заполнены даже приставные кровати. Эту ситуацию пытаются решить – приобщить к больницам, которые принимают больных COVID-19 еще несколько корпусов других медучреждений.
Нарушение карантина
Вместе с тем, харьковчане продолжают нарушать карантинные мероприятия. Это заметно просто на улицах – все без масок по городу и в транспорте, не соблюдают социальную дистанцию.
Масочный режим никто не соблюдает. Даже те, кто болеет, ходят на работу, в детсады,
- отметила харьковчанка Влада.
Ограничения в городе
Если сравнивать новые ограничения по красной зоне и карантин, который был летом, то в жизни харьковчан почти ничего не изменилось. Единственное, что заведения питания и ТРЦ будут закрываться в 20 вечера. Это все ограничения, которые почувствует регион.
С сегодняшнего дня школы ушли на карантин, они вернутся к учебе 2 ноября. Детские сады продолжают работать.
Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала
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