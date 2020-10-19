В Харькове заявили, что, несмотря на красную зону, город не будет останавливать общественный транспорт, в привычном режиме будут работать также все продовольственные рынки, ТРЦ и магазины. Школьников отправят на каникулы, а детсады будут работать в привычном режиме.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала. Наши журналисты опросили граждан и рассказали, как воспринимают попадание их города в красную зону и все ли придерживаются рекомендаций.

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О ситуации в больницах на Харьковщине

По ее словам, больницы области и города переполнены. В медучреждениях заполнены даже приставные кровати. Эту ситуацию пытаются решить – приобщить к больницам, которые принимают больных COVID-19 еще несколько корпусов других медучреждений.

Справка. Сейчас на Харьковщине болеет примерно 20 тысяч человек. За сутки заболели 595 человек. Известно, что 5 618 больных уже выздоровели, а 445 пациентов умерли во время течения болезни.

Нарушение карантина

Вместе с тем, харьковчане продолжают нарушать карантинные мероприятия. Это заметно просто на улицах – все без масок по городу и в транспорте, не соблюдают социальную дистанцию.

Масочный режим никто не соблюдает. Даже те, кто болеет, ходят на работу, в детсады,

- отметила харьковчанка Влада.

Ограничения в городе

Если сравнивать новые ограничения по красной зоне и карантин, который был летом, то в жизни харьковчан почти ничего не изменилось. Единственное, что заведения питания и ТРЦ будут закрываться в 20 вечера. Это все ограничения, которые почувствует регион.

С сегодняшнего дня школы ушли на карантин, они вернутся к учебе 2 ноября. Детские сады продолжают работать.

Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала

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