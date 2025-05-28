Не только экологическая проблема: глобальное потепление влияет на онкозаболевания

За последние десятилетия в странах с жарким климатом зафиксировали заметный рост заболеваемости раком. Авторы нового исследования считают, что это связано с увеличением средних температур. По их гипотезе, в регионах с умеренным климатом аналогичный скачок частоты онкологических заболеваний может быть даже более выраженным.

Группа ученых из Египта проанализировала статистику заболеваемости и смертности от рака груди, эндометрия, шейки матки и яичников в 17 странах Северной Африки и Ближнего Востока за период с 1998 по 2019 год. Они искали связь между этими показателями и изменениями температуры воздуха, сообщает 24 Канал со ссылкой на Frontiers in Public Health.

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Глобальное потепление влияет на онкозаболевания

Во время исследования выяснилось, что за этот период частота указанных видов рака выросла со 173 до 280 случаев на 100 тысяч населения на каждый градус повышения температуры. Особенно быстро увеличивалось количество диагнозов рака яичников, тогда как рак молочной железы рос медленнее всего.

Показатель смертности также вырос: со 171 до 332 случаев на 100 тысяч на каждый дополнительный градус. Ученые объясняют это негативным влиянием потепления на качество воздуха, питьевой воды и продовольственную безопасность, что отражается на здоровье населения. В то же время они отмечают: установить прямую причинно-следственную зависимость на основе таких данных сложно.

Интересно, что существенный рост заболеваемости и смертности от рака наблюдался только в шести из 17 стран: Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Сирии. Причем даже среди этих стран динамика была разной. Например, в Катаре на каждый градус повышения температуры количество случаев рака груди выросло на 560 на 100 тысяч человек, а в соседнем Бахрейне – только на 330, несмотря на географическую и этническую близость.

Рассматривая особенности климата, авторы отмечают, что в жарких странах рост температур вследствие глобального потепления является относительно незначительным. В то же время в холодных регионах, таких как Украина это потепление выражено значительно больше. Если выводы исследования правильные, именно в таких странах и стоит ожидать наибольший рост онкозаболеваемости.

Критика исследования

Впрочем, выдвинутые гипотезы вызывают определенные вопросы. Во-первых, в большинстве исследуемых стран рост смертности и заболеваемости раком не обнаружено, несмотря на значительную численность населения. Непонятно, почему глобальное потепление задело лишь небольшую часть стран, а не большинство.

Есть и еще один нюанс: уровень заболеваемости раком у родителей зависит от количества детей – у многодетных онкология встречается почти вдвое реже, чем у людей с одним ребенком или бездетных. Все шесть стран с ростом смертности от рака в 1998 – 2019 годах пережили резкое снижение рождаемости. Например, в Саудовской Аравии среднее количество детей на одну женщину сократилось с 4,40 до 2,31.

В таких условиях увеличение частоты рака могло быть обусловлено не столько климатом, сколько демографическими изменениями. В странах без подобных тенденций, наоборот, количество детей часто росло, как, например, в Алжире – с 2,89 до 3,0, где также не зафиксирован рост смертности от рака.