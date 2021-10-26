Не их дело, – врач призвал политиков не пиариться на пандемии
Источник:24 канал
В Украине на большинстве политических токшоу все переходит в плоскость политики. Медиков возмущает, что в программах о пандемиях можно увидеть 1 или 2 эксперта.
Обычно один из них является практиком, а другой – из Министерства здравоохранения или из спецдепартамента. Такое мнение в интервью 24 каналу высказал пульмонолог и кандидат медицинских наук Евгений Симонец.
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"Борьба с болезнью – это не политическое дело, а дело медиков. Именно они борются", – подчеркнул Симонец.
На эфирах шоу нет реальной действительности
По словам врача, на каждом токшоу происходят заигрывания политиков для поднятия своих рейтингов. "Рассказы о чем угодно, но не о том, что действительно происходит", – отметил он.
На сегодня Украина занимает 2 место по смертности в Европе и 3 место в мире. Эта "бронзовая медаль" как раз награда нашим политическим деятелям за успешное управление страной во время пандемии.
По мнению пульмонолога, это многокомпонентная составляющая, почему у людей такая высокая степень недоверия к власти и вакцинации.Заметьте! Лидерами в мире по полной вакцинации населения являются такие страны, как: ОАЭ – 95,39%; Португалия – 88,56%; Куба – 86,43%; Чили – 84,14%; Катар – 84,6%.
Симонец: Политики не вакцинируются
Кандидат медицинских наук считает, что говорить о вакцинации надо, но также не забывать о соблюдении карантинных мер. Говорится о:
- масочном режиме;
- социальной дистанции;
- использовании обеззараживателей.
Я спешил на один эфир и перед мной на светофоре остановился автобус. В общественном транспорте, который набит людьми, мизерное количество из них надели маски,
– рассказал Симонец.
Врач отметил, что все в один голос говорят об обязательной вакцинации. Однако, например, те же самые нардепы не вакцинируются. "Только сейчас, когда давным-давно началась вакцинальная кампания, им говорят, что они тоже должны обязательно вакцинироваться", – добавил он.
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