В селе Ирклиев Черкасской области увольняют 50 врачей, а больницу закрывают. С 1 апреля больницы заключили договор с Национальной службой здоровья и получили финансирование не за койко-место, а по количеству вылеченных пациентов. Но этих денег на содержание больницы не хватает, поэтому местные жители вышли на протест.

Подробнее о том, почему закрывают местную больницу и что об этом говорят в Черкасской областной госадминистрации – читайте в материале 24 канала.

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Под окнами Ирклиевской больницы Черкасской области собрались почти 100 крестьян. К ним присоединились также и медработники. Все из-за того, что больница, обслуживающая более 6 тысяч жителей близлежащих сел, находится на грани закрытия.

С июля 2020 года в медучреждении останутся только амбулатория и дневной стационар на 10 койко-мест. Хотя сейчас их там вдвое больше. Зато в 2019 году – было 65.

У нас есть диагностическое отделение, УЗИ-аппарат, рентген-служба, клиническая лаборатория и есть бактериологическая лаборатория. Все это будет закрытым,

– рассказал заведующий терапевтического отделения Валерий Олейник.

Однако из-за второго этапа медреформы учреждение будет получать средства уже не за койкоместа, а за пациентов, которые там лечатся. От начала года там выздоровели около 150 человек. Все – с легкими болезнями. В районе отметили, что этого мало, чтобы медучреждение окупилось.

По словам заместителя главы Черкасской ОГА Юрия Лесюка, средств не хватает, чтобы финансировать больницу. "Либо выплачивать зарплату работникам, либо сократить и оставить зарплату тем, кто останется", – прокомментировал он.

В Черкасской ОГА отметили, что невозможно спасти от оптимизации крупные сельские больницы. Все из-за нехватки надлежащих условий и большого количества пациентов.

Если говорить о принципе доказательной медицины и европейских стандартах лечения – то на самом деле условия, в которых находятся люди в этих лабораториях, не соответствуют никаким критериям,

– отметил Юрий Лесюк.

На 3 месяца средства для Ирклиевской больницы выделил районный совет. Впрочем, с июля все полсотни врачей останутся без работы.

Что известно о втором этапе медреформы?