Назвали нетипичные симптомы рака легких
Рак легких может проявляться необычными признаками. Например, такими как отек лица или шеи, раздутые кончики пальцев.
Медики из Великобритании назвали признаки рака легких – болезнь часто протекает незамеченной в течение длительного времени, до появления метастазов, пишет Express Health.
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Основные симптомы рака легких
Специалисты также отметили распространенные симптомы болезни:
- боль в груди, которая усиливается при глубоком дыхании;
- усталость;
- повторяющиеся респираторные инфекции;
- потеря веса без каких-либо очевидных причин.
Наиболее характерным маркером этого состояния является постоянный кашель, который усиливается со временем, кашель с кровью, мокрота (слюна) цвета ржавчины. Но существуют и другие, более необычные признаки, которые нельзя игнорировать,
– предупредили эксперты.
Нетипичные симптомы рака легких
Согласно их данным, необычными предупредительными сигналами развития данного типа рака могут быть:
Отек лица, шеи – это один из ранних возможных признаков рака легких. Такое изменение внешнего вида обусловлено давлением опухоли на вену, идущую от головы к сердцу.
Хрипота – такая особенность возникает из-за влияния новообразования на голосовые связки.
Расширение кончиков пальцев – оно возникает из-за недостаточного количества кислорода в организме. Также при этом меняется форма ногтей, которые становятся более изогнутыми.
Также у некоторых больных наблюдалось пожелтение кожи, глазных белков. С симптомом желтухи необходимо немедленно обратиться в больницу.