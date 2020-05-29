Рак легких может проявляться необычными признаками. Например, такими как отек лица или шеи, раздутые кончики пальцев.

Медики из Великобритании назвали признаки рака легких – болезнь часто протекает незамеченной в течение длительного времени, до появления метастазов, пишет Express Health.

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Основные симптомы рака легких

Специалисты также отметили распространенные симптомы болезни:

боль в груди, которая усиливается при глубоком дыхании;

усталость;

повторяющиеся респираторные инфекции;

потеря веса без каких-либо очевидных причин.

Наиболее характерным маркером этого состояния является постоянный кашель, который усиливается со временем, кашель с кровью, мокрота (слюна) цвета ржавчины. Но существуют и другие, более необычные признаки, которые нельзя игнорировать,

– предупредили эксперты.

Нетипичные симптомы рака легких

Согласно их данным, необычными предупредительными сигналами развития данного типа рака могут быть:

Отек лица, шеи – это один из ранних возможных признаков рака легких. Такое изменение внешнего вида обусловлено ​​давлением опухоли на вену, идущую от головы к сердцу.

Хрипота – такая особенность возникает из-за влияния новообразования на голосовые связки.

Расширение кончиков пальцев – оно возникает из-за недостаточного количества кислорода в организме. Также при этом меняется форма ногтей, которые становятся более изогнутыми.

Также у некоторых больных наблюдалось пожелтение кожи, глазных белков. С симптомом желтухи необходимо немедленно обратиться в больницу.