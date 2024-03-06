Назначение бывшего шеф-редактора ZIK: Виктор Ляшко прокомментировал скандал

Дарью Гордийко, бывшего шеф-редактора пропагандистского канала ZIK назначили заведующей отделом коммуникаций Центра общественного здоровья Минздрава. По этому поводу свой комментарий дал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве объяснили, что они "не вмешивается в кадровую политику каждого учреждения". Об этом министр здравоохранения рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Смотрите, вопрос в том, что Минздрав не вмешивается в кадровую политику каждого заведения. Но этот случай стал нам известным, как и всем остальным. Было поручено руководителю ЦОС создать соответствующую комиссию, которая должна рассмотреть профессиональную этику этого назначения. Руководитель, о которой идет речь, уже написала заявление на увольнение,

– пояснил Виктор Ляшко.

Министр также отметил, что по состоянию на 6 марта в Центре общественного здоровья объявлен конкурс на замещение вакантной должности.

Я думаю, что эти все случаи будут проанализированы и этическая комиссия разработает определенные критерии для того, что не допускать никаких таких случаев. Я с руководителем лично говорил на такую тему,

– заявил министр.

Коммуникационщики ЦОС уволились в знак протеста

Все коммуникационщики Центра общественного здоровья уволились после того, как руководительницей отдела назначили Дарию Гордийко.

Отмечается, что таким образом коммуникационщики хотели выразить протест против решения. Как рассказала одна из коммуникационщиц Антонина Доломанжи, они вместе с коллегами пытались донести, что пребывание Гордейко на такой должности нецелесообразно во время войны. Однако руководство убеждало их, что они аполитичная структура и не учитывают прошлое их коллег.

Стоит отметить, что Дарья Гордийко стала руководительницей еще 22 января и сразу не сообщила, где работала до этого.

По состоянию на 6 марта бывшая шеф-редактор канала Медведчука уже написала заявление на увольнение.