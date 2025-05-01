Как научиться рано просыпаться: советы эксперта

В современном мире все больше внимания уделяется раннему пробуждению и соблюдению установленного режима сна. Но, учитывая существование таких хронотипов, как "жаворонки" и "совы", можно ли определить оптимальное время для пробуждения или засыпания?

Сомнолог Ребекка Роббинс утверждает, что лучшее время для сна и подъема во многом зависит от генетических особенностей, сообщает 24 Канал со ссылкой Real Simple.

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Что влияет на время пробуждения

Некоторые люди чувствуют себя наиболее энергичными в первой половине дня – они без труда просыпаются и продуктивно работают утром. В то же время другие достигают пика активности во второй половине дня, проявляя максимальную эффективность после захода солнца,

– объясняет эксперт.

Кроме типичных "жаворонков" и "сов", существует много людей, которые находятся посередине, то есть тех, кто не стремится вставать на рассвете, но и поздно ложиться спать не любит. По словам Роббинс, именно у "сов" чаще всего возникают трудности с режимом из-за утреннего света или звуков, что может негативно влиять на качество сна.

Как приучить себя рано вставать

Хотя утреннее пробуждение может быть важным элементом распорядка дня, сомнологи рекомендуют избегать режимов, которые приводят к недосыпанию. Старайтесь придерживаться стабильного графика сна и следите за его качеством.

Определите время, которое позволяет вам хорошо высыпаться, и создайте расслабляющие ритуалы перед сном, чтобы ложиться спать вовремя. Стабильный режим сна имеет значительное влияние на производительность, эмоциональное состояние, психическое и общее здоровье,

– отмечает Роббинс.

Для "ночных" людей адаптация к более раннему пробуждению может стать сложным испытанием. В этом случае ключевую роль играют такие практики, как расслабление перед сном, например, чтение книг или дыхательные упражнения.

Также важно избегать позднего ужина и постепенно менять время засыпания, смещая его на 15 минут раньше каждый раз. Благодаря постепенному подходу ваш организм сможет адаптироваться к новому режиму сна и поддерживать его на длительное время.