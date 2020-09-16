Исследователи из США обнаружили корецептор на поверхности клеток легких, с помощью которого SARS-CoV-2 попадает в здоровые клетки. До сих пор считали, что для этого коронавирус в основном использует белок ACE2, но оказалось, что SARS-CoV-2 не может захватить ACE2 без особого углевода. Теперь ученые увидели полную картину этого механизма и нашли перспективный вариант лечения.

Белок ACE2 сравнивают с дверной ручкой на поверхности клеток легких, благодаря которому SARS-CoV-2 может "открывать" клетки и инфицировать их. Поиск способа заблокировать взаимодействие между вирусом и ACE2 остается важной целью многих научных исследований с января 2020 года, когда ученые обнаружили этот механизм.

Новое исследование команды из Калифорнийского университета в Сан-Диего свидетельствует о том, что до сих пор ученые видели лишь часть картинки.

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Ученые установили полный путь проникновения вируса

Оказалось, что SARS-CoV-2 не может захватить ACE2 без углевода гепарансульфата, который также находится на поверхности клеток легких и действует в качестве корецептора для проникновения вируса.

Установив этот механизм путем различных лабораторных экспериментов, ученые стали искать способ ему противостоять.

Первым инструментом для этого оказались ферменты, которые позволяли удалить гепарансульфат с поверхности клеток. Затем ученые увидели, что лечение гепарином также блокировало проникновение вируса.

Лечение коронавируса обычным гепарином

Лечение гепарином оказалось эффективным противовирусным средством. При этом терапия оставалась эффективной даже в том случае, когда ученые удалили антикоагулянтную часть белка, которая отвечает за предотвращение образования тромбов.

Теперь команда готовит доклинические эксперименты на моделях животных, чтобы протестировать гепарин и ингибиторы гепарансульфата и определить потенциал терапии для человека.