Наследственное ожирение: передается лишний вес генетически
Источник:Obesity Medicine Association
В последние десятилетия мы часто слышим, что ожирение стало эпидемией большинства стран. Врачи озабочены, потому что оно влияет не только на внешний вид и психологическое состояние, но и на здоровье.
Говорят, все потому, что еда стала высококалорийной, а мы менее подвижны. Однако не все люди, живущие в таких условиях, имеют лишний вес. Некоторые могут есть втрое больше и оставаться худыми. Во всем виноваты гены?
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Стандартный показатель ожирения – индекс массы тела, ИМТ – рассчитывается на основе веса и роста (масса тела в килограммах делится ростом в метрах в квадрате). ИМТ менее 18,5 означает, что вес ниже нормы. ИМТ от 18,5 до 25 считается нормальным. ИМТ от 25 до 30 говорит о том, что у вас есть лишний вес. Если ИМТ выше 30, речь идет об ожирении.
Воздействие генов на вес
Наука говорит, что с генетикой связаны 30 – 70% случаев ожирения, в которых могут быть задействованы более 50 генов Одним из таковых является ген FTO (fat mass and obesity associated). Он встречается почти у 43% населения. Из-за него могут возникнуть проблемы с ограничением потребления калорий. А именно:
- повышенный уровень голода;
- трудно достичь сытости;
- потребление большего количества калорий;
- снижение контроля за приемами пищи (например, компульсивное переедание – расстройство пищевого поведения, при котором человек часто и много ест и не может остановиться);
- склонность к малоподвижному образу жизни;
- склонность к накоплению жира.
В в единичных случаях ожирение возникает из-за изменений в гене MC4R, регулирующего аппетит. Болезнь проявляется в раннем возрасте: у детей повышен аппетит, они выше сверстников и могут иметь более высокое кровяное давление. Предварительные данные свидетельствуют, что эту поломку можно устранить, нормализовать аппетит и подавить компульсивное переедание. Правда, тестирование было проведено только на двух пациентах.
К ожирению могут приводить мутации в гене лептина (лептин сигнализирует мозгу о сытости). К счастью, врожденную недостаточность лептина можно скорректировать рекомбинантным лептином.
К сожалению, пока ученые еще не научились справляться со всеми генетическими дефектами, связанными с ожирением. Иногда ожирение является частью синдрома, характеризующегося задержкой когнитивных функций и специфическими аномалиями в теле. Например, формами синдромного ожирения являются синдромы Барде – Бидля и Прадера – Вилли. Распространенность первого составляет один случай на 160 тысяч человек (в отдельных популяциях этот показатель выше), второй – один случай на 15 – 25 тысяч человек.
Худость тоже имеет генетическую связь
Большинство людей с ожирением невозможно выявить одну-единственную генетическую причину. В 2019 году ученые из Кембриджа провели достаточно обширное исследование, в котором сравнили ДНК примерно 14 000 человек: 1622 худых людей, 1985 человек с тяжелым ожирением и 10433 с нормальным весом. Оказалось, у худых людей меньше генов, способствующих набору жировой массы. То есть они худые от природы, а не потому, что у них больше силы воли для того, чтобы отказаться от шоколадки или выйти утром на пробежку.
Это нашло подтверждение и в других исследованиях, например, близнецов, воспитанных отдельно, и живших вместе. Большой разницы между ними не было: наследственность ожирения колебалась на уровне 60 – 90%. Также у приемных детей индекс массы тела коррелировал с индексом их биологических, а не приемных родителей. Все это свидетельствует о том, что с генами трудно поспорить.
И факторы окружающей среды тоже имеют значение и могут влиять на вес даже при наличии генетической предрасположенности. Поэтому не опускайте руки, ведь нормальный вес – это вклад в ваше здоровье.