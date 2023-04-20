Насколько меньше нужно есть соли, чтобы снизить АД

Ученые определили, что любое ограничение количества соли в диете улучшает АД. Они впервые подсчитали конкретные цифры понижения артериального давления при уменьшении количества натрия в рационе.

Соль и артериальное давление

Связь между поваренной солью в диете и артериальным давлением известна давно. Многие исследования показывали, что люди, которые едят больше соли, чаще страдают гипертонией, а те, кто употребляет ее в меньших количествах – реже. В новой работе ученые решили получить более точные данные.

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Избыток натрия в организме способствует задержке воды в кровеносных сосудах. Это увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, и впоследствии может приводить к стойкому повышению АД. Гипертония – фактор риска развития инфаркта миокарда и инсульта.

Основной источник натрия в нашей диете – поваренная соль (хлорид натрия). Однако при расчете его содержания в продуктах учитываются другие его соединения. Весомую часть соли (часто более половины) мы получаем не из нашей солонки, а из готовых продуктов.

Новое исследование потребления соли

Украинцы в среднем употребляют 9 – 12 г соли в сутки, это 3,6 – 4,8 г натрия, что значительно превышает рекомендуемый уровень. ВОЗ советует употреблять не более 2 г натрия в день, а Американская кардиологическая ассоциация – до 1,5 грамма.

Ученые проанализировали 85 исследований, за участниками которых наблюдали до трех лет. Они обнаружили, что любое даже небольшое сокращение количества натрия в диете приводило к понижению артериального давления. В то же время этот эффект оказался практически "безграничным": чем меньше соли потребляли люди, тем ниже давление.

Исследование показало, что уменьшение количества натрия в диете на каждые 2,3 г в сутки приводит к снижению систолического (верхнего) артериального давления на 5,6 мм ртутного столба, а диастолического (нижнего) – на 2,3.

Мы обнаружили, что сокращение натрия в диете было полезным и для людей с нормальным артериальным давлением, которые и так едят мало соли.

– рассказал доктор Марк Винчети, ведущий автор исследования.

Одна из диет, разработанных для снижения АД – DASH-диета (Dietary Approaches to Stop Hypertension – англ., диетический подход к прекращению гипертонии). Ее основные компоненты: фрукты, овощи, рыба, мясо птицы, бобовые, орехи. Красное мясо, сладости и жирные продукты рекомендуется максимально ограничить.