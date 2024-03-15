Нашли новую очень неожиданную причину облысения

Новое исследование выявило связь между определенными бактериями в кишечнике и алопецией или патологическим выпадением волос, которое может привести к частичному или полному облысению.

Работу выполнили специалисты Дерматологической больницы Ханчжоу, которая входит в Чжэцзянского китайского медицинского университета. Они сфокусировались на очаговой, или гнездовой, алопеции, распространенной форме зонального выпадения волос, относящихся к аутоиммунным заболеваниям. Оно обычно проявляется в виде нескольких округлых залысин на голове или в районе бороды.

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Психологический стресс и другие болезни могут быть факторами возникновения гнездового облысения, но в большинстве случаев очевидные причины не удается выявить. Заболевание может появиться внезапно и часто встречается у людей с генетической предрасположенностью. Из научной литературы известно, что очаговая алопеция возникает примерно у 2% людей.

Новое исследование облысения

Ученые изучали влияние микрофлоры кишечника на функционирование иммунной системы и риск развития других аутоиммунных заболеваний, таких как псориаз. В то же время связь между кишечными бактериями и облысением была менее изучена, и китайские исследователи решили восполнить эти пробелы в знаниях.

Ученые проанализировали данные исследований MiBioGen и FinnGen, содержащий массивы данных о кишечной микробиоте и очаговой алопеции.

Микробиом кишечника влияет на облысение

По результатам анализа оказалось, что некоторые виды кишечных бактерий, такие как Butyricimonas, Enterorhabdus, Eubacterium (группа xylanophilum) и Phascolarctobacterium, могут защищать от облысения. В то же время наличие в кишечнике микроорганизмов Ruminococcaceae UCG-003 было связано с повышенным риском алопеции.

Предыдущие исследования показали, что короткоцепочечные жирные кислоты, которые продуцируют некоторые кишечные бактерии, включая Butyricimonas, могут влиять на воспалительные реакции в организме человека. Это соответствует концепции "кишечник – кожа", что предусматривает двустороннюю связь между кожей и микробиомом кишечника.

Однако роль бактерии Ruminococcaceae UCG-003 как фактора риска алопеции, несмотря на их способность продуцировать короткоцепочечные жирные кислоты, указывает на сложные процессы, происходящие при взаимодействии кишечных микроорганизмов.

Авторы подчеркнули, что для полного понимания ситуации нужны дополнительные исследования и призвали с осторожностью интерпретировать полученные результаты.